В ЄС говорять про відмову від Visa та MasterCard: економіст пояснює, наскільки це можливо

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Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликає ЄС відмовитися від Visa, MasterCard, PayPal і Alipay. Економіст Олександр Хмелевський вважає, що нова платіжна система ЄС могла б суттєво потіснити на ринку вищезгадані платіжні системи.

У подкасті "The Pat Kenny Show" Лагард підкреслила залежність Європи від іноземної інфраструктури цифрових платежів.

"Visa, MasterCard, PayPal і Alipay контролюються американськими або китайськими компаніями", – сказала вона.

Вона додала, що ЄС має створити власну альтернативу, щоб забезпечити контроль над фінансами й бути готовими до будь-яких непередбачуваних ситуацій.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, в коментарі LIGA.net говорить, що Європейські країни вже давно працюють над створенням альтернативної платіжної системи. Наприклад, у Швеції працює платіжна система Swish, у Швейцарії – Twint, в Нідерландах – iDeal. Проте вони функціонують в межах окремих країн та охоплюють лише певні типи платежів. Наприклад, iDeal обслуговує в Нідерландах 70% онлайн-торгівлі, але поки що не може обслуговувати платежі в торгових точках.

"Нещодавно в ЄС створили спільну платіжну систему Wero в якій вже беруть участь 16 великих європейських банків, зокрема таких як BNP Paribas та Deutsche Bank. В умовах, коли намітився розкол між Європою та США, нова європейська платіжна система може суттєво потіснити Visa та Mastercard на європейському ринку", – зазначив Хмелевський.

Він додав, що європейці віддаватимуть перевагу цій платіжній системі під час розрахунків у Європі, хоча для розрахунків за межами ЄС ще певний час будуть використовувати картки Visa та Mastercard. Але, якщо нова платіжна система захопить провідні позиції в Європі, то незабаром ці картки прийматимуть і на інших континентах.

Хмелевський вважає, що враховуючи тісні економічні зв'язки України з ЄС та регулярні поїздки туди наших громадян, в Україні нова платіжна система також отримала б популярність.