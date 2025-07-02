В Украине сформировали предварительный перечень клиентов Фридом Финанс для возврата денег

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила список активов клиентов ООО "Фридом Финанс Украина", которые имеют право на возврат своих заблокированных средств. Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

В список вошли более 20 000 позиций, среди которых:

19 679 активов физических лиц;

724 актива юридических лиц;

38 активов инвестиционных фондов.

Список был составлен на основе информации, полученной от временного руководителя компании, Национального депозитария, Национального банка, Расчетного центра и банков, в которых хранятся деньги клиентов.

В то же время часть позиций пока не включена в список из-за необходимости проверки или подтверждения отсутствия санкционных ограничений.

Сейчас этот предварительный список проходит согласование в других государственных органах. После всех согласований его окончательно утвердит Комиссия.

Комиссия завершает разработку документа, который установит четкий порядок возврата средств. После его утверждения клиенты смогут подавать заявки через свои депозитарные учреждения или инвестиционные компании.

Также НКЦБФР обещает в ближайшее время опубликовать инфографику и инструкции — что именно нужно сделать, чтобы вернуть свои активы.