В Україні сформували попередній перелік клієнтів Фрідом Фінанс для повернення грошей

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила перелік активів клієнтів ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", які мають право на повернення своїх заблокованих грошей. Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

До переліку увійшли понад 20 000 позицій, серед яких:

19 679 активів фізичних осіб;

724 активи юридичних осіб;

38 активів інвестфондів.

Перелік сформували на основі інформації, отриманої від тимчасового керівника компанії, Національного депозитарію, Нацбанку, Розрахункового центру та банків, у яких зберігаються гроші клієнтів.

Водночас частина позицій наразі ще не включена до переліку через необхідність перевірки або підтвердження відсутності санкційних обмежень.

Зараз цей попередній список проходить погодження в інших державних органах. Після всіх погоджень його затвердить Комісія остаточно.

Комісія завершує розроблення документа, який встановить чіткий порядок повернення грошей. Після його затвердження клієнти зможуть подавати заявки через свої депозитарні установи або інвесткомпанії.

Також НКЦПФР обіцяє найближчим часом опублікувати інфографіку та інструкції — що саме потрібно зробити, щоб повернути свої активи.