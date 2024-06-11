Регулятор ввів зовнішнє управління у Фрідом Фінанс Україна

Підсанкційний брокер отримав тимчасового керівника, який має стабілізувати його фінансове становище

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 11 червня призначила тимчасове керівництво у ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Компанія була одним із найбільших торговців на фондовому ринку України, але у жовтні 2022 року потрапила під санкції Ради нацбезпеки і оборони, після чого її ліцензії були зупинені.

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В результаті гроші та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках компанії без механізму повернення.

У Фрідом Фінанс Україна було понад 12 700 клієнтів з активами на загальну суму 3,5 млрд грн. Клієнти інвестували кошти в папери 280 різних емітентів.

Тимчасовим керівником на строк до 10 червня 2025 року став Олександр Бондарчук, повідомляється в постанові НКЦПФР.

Закон про державне регулювання ринків капіталу надає регулятору право призначати тимчасового керівника за певних умов. У випадку з Фрідом Фінанс Україна – це наявність фінансової нестабільності.

НКЦПФР повідомило, що призначення тимчасового керівника – це перший крок до розв'язання проблем клієнтів компанії.

"У комісії з’явились нові повноваження, які дозволяють почати процес врегулювання ситуації з клієнтами ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Це стало можливим у зв’язку з прийняттям Верховною Радою нового закону України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках", – пояснив регулятор.