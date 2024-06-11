Регулятор ввів зовнішнє управління у Фрідом Фінанс Україна
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 11 червня призначила тимчасове керівництво у ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Компанія була одним із найбільших торговців на фондовому ринку України, але у жовтні 2022 року потрапила під санкції Ради нацбезпеки і оборони, після чого її ліцензії були зупинені.
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В результаті гроші та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках компанії без механізму повернення.
У Фрідом Фінанс Україна було понад 12 700 клієнтів з активами на загальну суму 3,5 млрд грн. Клієнти інвестували кошти в папери 280 різних емітентів.
Тимчасовим керівником на строк до 10 червня 2025 року став Олександр Бондарчук, повідомляється в постанові НКЦПФР.
Закон про державне регулювання ринків капіталу надає регулятору право призначати тимчасового керівника за певних умов. У випадку з Фрідом Фінанс Україна – це наявність фінансової нестабільності.
НКЦПФР повідомило, що призначення тимчасового керівника – це перший крок до розв'язання проблем клієнтів компанії.
"У комісії з’явились нові повноваження, які дозволяють почати процес врегулювання ситуації з клієнтами ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Це стало можливим у зв’язку з прийняттям Верховною Радою нового закону України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках", – пояснив регулятор.
- Freedom Holding Corp. – заснований на той час громадянином РФ Тімуром Турловим фінансовий холдинг. Він зареєстрований у Неваді, США. Freedom Holding здійснював операційну діяльність у Казахстані, Росії, Україні, Узбекистані, Киргизстані, Німеччині та Кіпрі. Акції холдингу з жовтня 2020 року торгуються на фондовій біржі NASDAQ.
- У жовтні 2022 року Freedom Holding Corp. повідомила про продаж російських компаній ТОВ "Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс" та ТОВ "ФФІН Банк" та вихід з російського бізнесу, а також вказала, що російське громадянство її співвласника та голови Тімура Турлова анульовано з 22 вересня. Зараз він є громадянином Казахстану.