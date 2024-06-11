Регулятор ввел внешнее управление в Фридом Финанс Украина

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 11 июня назначила временное руководство в ООО "Фридом Финанс Украина". Компания была одним из крупнейших торговцев на фондовом рынке Украины, но в октябре 2022 года попала под санкции Совета нацбезопасности и обороны, после чего его лицензии были остановлены.

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В результате, деньги и ценные бумаги клиентов были заблокированы на счетах компании без механизма возврата.

У Фридом Финансе Украина было более 12 700 клиентов с активами на общую сумму 3,5 млрд грн. Клиенты инвестировали средства в бумаги 280 разных эмитентов.

Временным руководителем сроком до 10 июня 2025 года стал Александр Бондарчук, сообщается в постановлении НКЦБФР.

Закон о государственном регулировании рынков капитала представляет регулятору право назначать временного руководителя при определенных условиях. В случае с Фридом Финанс Украина – это наличие финансовой нестабильности.

НКЦБФР сообщило, что назначение временного руководителя – это первый шаг к решению проблем клиентов компании.

"У комиссии появились новые полномочия, позволяющие начать процесс урегулирования ситуации с клиентами ООО "Фридом Финанс Украина". Это стало возможным в связи с принятием Верховной Радой нового закона Украины по регулированию и надзору на рынках капитала и организованных товарных рынках", – объяснил регулятор.