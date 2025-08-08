Нацбанк начал возвращать деньги клиентам Фридом Финанс
7 августа Национальный банк Украины начал возвращение государственных облигаций и денег инвесторам, чьи активы были заблокированы из-за санкций против компании ООО "Фридом Финанс Украина". Об этом информирует пресс-служба банка.
Эти активы были заморожены, когда против компании ввели санкции. С тех пор депозитарий НБУ хранил государственные облигации, а также деньги, которые были получены в качестве выплат по этим ценным бумагам.
Операция стала возможной после того, как Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предоставила НБУ полный список проверенных инвесторов, которые не имеют связей с Россией.
Национальный банк сообщил, что для возвращения заблокированных активов инвесторам нужно обратиться в любое депозитарное учреждение.
- У Фридом Финанс Украина было более 12 700 клиентов с активами на общую сумму 3,5 млрд грн. Клиенты инвестировали средства в бумаги 280 различных эмитентов. В октябре 2022 года попала под санкции Совета нацбезопасности и обороны, после чего ее лицензии были остановлены.
- В июне 2024 года НКЦБФР назначила временное руководство в ООО "Фридом Финанс Украина", а в октябре – позволила депонентам компании реструктуризацию госдолга.
- В начале июля 2025 года НКЦБФР согласовала список заблокированных активов клиентов Фридом Финанс для последующего возврата.
