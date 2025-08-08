Нацбанк начал возвращать деньги клиентам Фридом Финанс

Иллюстративное фото: depositphotos.com

7 августа Национальный банк Украины начал возвращение государственных облигаций и денег инвесторам, чьи активы были заблокированы из-за санкций против компании ООО "Фридом Финанс Украина". Об этом информирует пресс-служба банка.

Эти активы были заморожены, когда против компании ввели санкции. С тех пор депозитарий НБУ хранил государственные облигации, а также деньги, которые были получены в качестве выплат по этим ценным бумагам.

Операция стала возможной после того, как Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предоставила НБУ полный список проверенных инвесторов, которые не имеют связей с Россией.

Национальный банк сообщил, что для возвращения заблокированных активов инвесторам нужно обратиться в любое депозитарное учреждение.