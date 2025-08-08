Нацбанк почав повертати гроші клієнтам Фрідом Фінанс
7 серпня Національний банк України розпочав повернення державних облігацій та грошей інвесторам, чиї активи були заблоковані через санкції проти компанії ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Про це інформує пресслужба банку.
Ці активи були заморожені, коли проти компанії запровадили санкції. Відтоді депозитарій НБУ зберігав державні облігації, а також гроші, які були отримані як виплати за цими цінними паперами.
Операція стала можливою після того, як Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) надала НБУ повний список перевірених інвесторів, які не мають зв'язків з Росією.
Національний банк повідомив, що для повернення заблокованих активів інвесторам потрібно звернутися до будь-якої депозитарної установи.
- У Фрідом Фінанс Україна було понад 12 700 клієнтів з активами на загальну суму 3,5 млрд грн. Клієнти інвестували кошти в папери 280 різних емітентів. У жовтні 2022 року потрапила під санкції Ради нацбезпеки й оборони, після чого її ліцензії були зупинені.
- У червні 2024 року НКЦПФР призначила тимчасове керівництво у ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", а в жовтні – дозволила депонентам компанії реструктуризацію держборгу.
- На початку липня 2025 року НКЦПФР погодила список заблокованих активів клієнтів Фрідом Фінанс для подальшого повернення.
