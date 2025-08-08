Нацбанк почав повертати гроші клієнтам Фрідом Фінанс

Ілюстративне фото: depositphotos.com

7 серпня Національний банк України розпочав повернення державних облігацій та грошей інвесторам, чиї активи були заблоковані через санкції проти компанії ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Про це інформує пресслужба банку.

Ці активи були заморожені, коли проти компанії запровадили санкції. Відтоді депозитарій НБУ зберігав державні облігації, а також гроші, які були отримані як виплати за цими цінними паперами.

Операція стала можливою після того, як Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) надала НБУ повний список перевірених інвесторів, які не мають зв'язків з Росією.

Національний банк повідомив, що для повернення заблокованих активів інвесторам потрібно звернутися до будь-якої депозитарної установи.