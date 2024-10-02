Регулятор дозволив депонентам Фрідом Фінанс реструктуризацію держборгу
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 1 жовтня затвердила постанову, якою надала можливість реструктуризації державного боргу для депонентів ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Рішення було ухвалено у зв'язку зі зверненням тимчасового керівника ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" Олександра Бондарчука.
Постанова має розв'язати питання щодо забезпечення участі депонентів (власників цінних паперів) у корпоративних подіях, пов’язаних із правочинами з державним боргом.
Зокрема, вона надає можливість власникам облігацій зовнішніх державних позик України (ОЗДП) реалізовувати свої права через депозитарну установу.
"Важливо, що участь депонентів ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" у цих корпоративних подіях не змінює та не порушує санкційних обмежень, і не призводить до зміни власників ОЗДП", – наголосив регулятор.
- 11 червня 2024 року НКЦПФР призначила тимчасове керівництво у ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Компанія була одним із найбільших торговців на фондовому ринку України, але у жовтні 2022 року потрапила під санкції Ради нацбезпеки і оборони, після чого її ліцензії були зупинені.
- У Фрідом Фінанс Україна було понад 12 700 клієнтів з активами на загальну суму 3,5 млрд грн. Клієнти інвестували кошти в папери 280 різних емітентів.