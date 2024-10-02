Регулятор дозволив депонентам Фрідом Фінанс реструктуризацію держборгу

Фото: Depositphotos

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 1 жовтня затвердила постанову, якою надала можливість реструктуризації державного боргу для депонентів ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Рішення було ухвалено у зв'язку зі зверненням тимчасового керівника ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" Олександра Бондарчука.

Постанова має розв'язати питання щодо забезпечення участі депонентів (власників цінних паперів) у корпоративних подіях, пов’язаних із правочинами з державним боргом.

Зокрема, вона надає можливість власникам облігацій зовнішніх державних позик України (ОЗДП) реалізовувати свої права через депозитарну установу.

"Важливо, що участь депонентів ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" у цих корпоративних подіях не змінює та не порушує санкційних обмежень, і не призводить до зміни власників ОЗДП", – наголосив регулятор.