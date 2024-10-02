Регулятор разрешил депонентам Фридом Финанс реструктуризацию госдолга
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 1 октября утвердила постановление, которым предоставила возможность реструктуризации государственного долга для депонентов ООО "Фридом Финанс Украина". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Решение было принято в связи с обращением временного руководителя ООО "Фридом Финанс Украина" Александра Бондарчука.
Постановление должно решить вопрос обеспечения участия депонентов (собственников ценных бумаг) в корпоративных событиях, связанных со сделками с государственным долгом.
В частности, оно предоставляет возможность владельцам облигаций внешних государственных заимствований Украины (ОВГЗ) реализовывать свои права через депозитарное учреждение.
"Важно, что участие депонентов ООО "Фридом Финанс Украина" в этих корпоративных событиях не изменяет и не нарушает санкционные ограничения, и не приводит к смене владельцев ОВГЗ", – подчеркнул регулятор.
- 11 июня 2024 года НКЦБФР назначила временное руководство в ООО "Фридом Финанс Украина". Компания была одним из крупнейших торговцев на фондовом рынке Украины, но в октябре 2022 года попала под санкции Совета нацбезопасности и обороны, после чего ее лицензии были остановлены.
- Во Фридом Финанс Украина было более 12 700 клиентов с активами на общую сумму 3,5 млрд грн. Клиенты инвестировали средства в бумаги 280 разных эмитентов.