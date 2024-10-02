Регулятор разрешил депонентам Фридом Финанс реструктуризацию госдолга

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 1 октября утвердила постановление, которым предоставила возможность реструктуризации государственного долга для депонентов ООО "Фридом Финанс Украина". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Решение было принято в связи с обращением временного руководителя ООО "Фридом Финанс Украина" Александра Бондарчука.

Постановление должно решить вопрос обеспечения участия депонентов (собственников ценных бумаг) в корпоративных событиях, связанных со сделками с государственным долгом.

В частности, оно предоставляет возможность владельцам облигаций внешних государственных заимствований Украины (ОВГЗ) реализовывать свои права через депозитарное учреждение.

"Важно, что участие депонентов ООО "Фридом Финанс Украина" в этих корпоративных событиях не изменяет и не нарушает санкционные ограничения, и не приводит к смене владельцев ОВГЗ", – подчеркнул регулятор.