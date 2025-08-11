В Україні здійснили перше повернення грошей клієнту Фрідом Фінанс

Перший клієнт Фрідом Фінанс отримав виплату своїх заблокованих активів

Фото: Depositphotos

В Україні здійснили перші виплати заблокованих через санкції активів клієнтам інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна". Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.

За даними регулятора, гроші вже успішно надійшли на рахунок одного з клієнтів. Це стало першим підтвердженим випадком повернення активів у межах цієї справи.

У НКЦПФР наголошують, що цей крок запускає механізм, який має забезпечити подальші виплати іншим постраждалим інвесторам.

За словами Магомедова, Комісія супроводжує кожен етап процесу, координує роботу між банками, адміністратором та іншими учасниками, аби гарантувати надійність переказів.

Також регулятор закликав банки уважно ставитися до нормативних змін та сприяти своєчасному проведенню платежів.