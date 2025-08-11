В Україні здійснили перше повернення грошей клієнту Фрідом Фінанс
В Україні здійснили перші виплати заблокованих через санкції активів клієнтам інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна". Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.
За даними регулятора, гроші вже успішно надійшли на рахунок одного з клієнтів. Це стало першим підтвердженим випадком повернення активів у межах цієї справи.
У НКЦПФР наголошують, що цей крок запускає механізм, який має забезпечити подальші виплати іншим постраждалим інвесторам.
За словами Магомедова, Комісія супроводжує кожен етап процесу, координує роботу між банками, адміністратором та іншими учасниками, аби гарантувати надійність переказів.
Також регулятор закликав банки уважно ставитися до нормативних змін та сприяти своєчасному проведенню платежів.
- У Фрідом Фінанс Україна було понад 12 700 клієнтів з активами на загальну суму 3,5 млрд грн. Клієнти інвестували кошти в папери 280 різних емітентів. У жовтні 2022 року потрапила під санкції Ради нацбезпеки й оборони, після чого її ліцензії було зупинено.
- На початку липня 2025 року НКЦПФР погодила список заблокованих активів клієнтів Фрідом Фінанс для подальшого повернення.
- 7 серпня Національний банк розпочав повернення державних облігацій та грошей клієнтам ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".
