У США перед "митною паузою" зафіксували незвично великий розпродаж держоблігацій

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Президент США Дональд Трамп вирішив призупинити введення підвищених мит на імпорт після того, як на фінансових ринках відбувся значний розпродаж американських державних облігацій (трежерис). Про це пише агентство Reuters.

Ринок облігацій США має критичне значення для фінансової стабільності як усередині країни, так і за кордоном.

Коли інвестори продають облігації, уряд стикається з вищими витратами на запозичення, причому ці підвищення також відображаються на іпотечних і корпоративних кредитах.

Наприклад, ставка за 30-річною іпотекою прив'язана до 10-річних державних облігацій США, дохідність яких зросла більш ніж на 20 базисних пунктів у середу — перед тим, як призупинення тарифів заспокоїло ринок.

Інвестори й аналітики порівнюють рух ринку цього тижня з панічним "виведенням у готівку" березня 2020 року, коли крах на ринку трежерис змусив Федеральну резервну систему США втрутитися з масштабною програмою викупу облігацій на $1,6 трильйона.

Одним із пояснень різкого розпродажу називають швидке закриття так званих "базисних операцій" (basis trades).

Також існують побоювання, що Китай міг почати позбуватися американських трежерис. Такі дії стануть помітними в офіційній статистиці лише через певний час.

Проте економічний журналіст Чарльз Гаспаріно в NY Post пише, що насправді розпродаж спровокувала Японія.

"Гендиректор однієї з великих фінансових установ повідомив мені, що один з наших найбільших іноземних власників державних облігацій, японці, позбувалися американського боргу в колосальних обсягах. Багато хто вказував на Китай, нашого давнього супротивника в економічному та військовому плані, але насправді це дружня до нас країна продавала величезні обсяги облігацій і цим штовхала відсоткові ставки в небезпечну зону", – йдеться в його статті.

За його словами, ця ситуація справила велике враження на міністра фінансів США Скотта Бессента.