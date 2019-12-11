Экс-депутат Демчак купил долю в РВС Банке

Народный депутат Украины VIII созыва, экс-заместитель главы комитета Верховного совета Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак приобрел долю РВС Банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"RwS bank (АО РВС Банк) сообщает об изменении в составе акционеров банка. В декабре 2019 года Руслан Демчак приобрел долю в уставном капитале Акционерного общества РВС Банк", - говорится в сообщении, но о какой доле идет речь в банке не сообщили.

В 2018 году Антимонопольный комитет разрешил депутату Руслану Демчаку купить более 50% акций РВС Банка. Тогда же АМКУ предоставил разрешение Александру Стецюку на непосредственное приобретение более 25% акций РВС Банка и получение контроля за РВС Банком путем получения в управление от Демчака акций финучреждения.

RwS bank, был создан на базе ранее неплатежеспособного банка ПАО Омега Банк (до 2013 года Swedbank, до 2007 года - ТАС-Коммерцбанк). Конечным бенефициаром банка, согласно согласованной структуре собственности НБУ, является – Александр Стецюк.