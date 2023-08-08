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Экс-нардеп от БПП получил подозрение в махинациях с государственными облигациями

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 16:29
Экс-нардеп от БПП получил подозрение в махинациях с государственными облигациями - Фото
Руслан Демчак (фото: Ирина Хобта / Facebook)

Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщил бывшему депутату Верховной Рады о подозрении в махинациях на фондовой бирже. Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора и странице ДСР в Facebook.

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Его имя правоохранительные органы традиционно не указывают, но сообщение проиллюстрировали фотографией бывшего заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслана Демчака, представлявшего фракцию Блока Петра Порошенко в парламенте предыдущего созыва.

По версии следствия, подозреваемый вместе с директорами двух частных компаний незаконно получил инвестиционную прибыль в размере 20 млн грн путем заключения циклических биржевых соглашений.

Схема была следующей: брокер, действуя в интересах иностранной компании, покупал на фондовой бирже пакет облигаций внутренних государственного займа по рыночной цене, а затем продавал другому брокеру по более низкой стоимости уже в интересах физического лица. Операции позволяли участникам схемы получить выплату инвестиционной прибыли, которая, согласно украинскому законодательству, не подлежит налогообложению.

Доходы проходили через подконтрольный банк, при этом фактический владелец ценных бумаг в результате биржевых сделок не менялся.

Схема действовала в 2016-2018 годах и депутат за это время, по оценкам следствия, получил 20 млн грн незаконной прибыли.

Теперь ему инкриминируют пособничество в манипуляциях на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса).

Андрей Водяный

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