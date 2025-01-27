ЕБРР вышел из числа совладельцев страховых компаний ARX и Универсальная
Европейский банк реконструкции и развития вышел из числа совладельцев украинских страховых компаний "Универсальная" и ARX, а также ARX Life. Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
22 января ЕБРР передал свою 30%-ю долю в FFH Ukraine (ООО "Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз", владеет тремя украинскими страховыми компаниями) второму партнеру – канадской группе Fairfax Financial Holdings.
В результате Fairfax стала единственным владельцем FFH Ukraine, а соответственно – страховых компаний "Универсальная", ARX и ARX Life.
СК ARX занимает третье место в Украине по страховым премиям в 2024 году после ТАС и Уники (1,96 млрд грн за шесть месяцев), согласно данным рейтинга Insurance TOP. Универсальная – на восьмом месте (1,14 млрд грн за шесть месяцев).
ARX Life входит в пятерку лидеров на своем рынке.
- Fairfax выкупила АХА Страхование и АХА Страхование Жизнь у французской группы AXA в феврале 2019 года, после чего переименовала их в ARX и ARX Life. Позже в том же году канадцы купили у Виталия Антонова страховую компанию "Универсальная", где ЕБРР был миноритарным акционером.
- С ноября 2019 года по январь 2025 года владельцем всех трех компаний была FFH Ukraine, в которой доля ЕБРР составляла 30%, Fairfax – 70%.