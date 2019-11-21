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ЕБРР стал владельцем долей в трех страховых компаниях Украины

ЕБРР стал владельцем долей в трех страховых компаниях Украины
21.11.2019, 18:13

Оставшиеся 70% ФФХ Украины контролируются канадской Fairfax Financial Holdings Limited

В ноябре 2019 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) стал владельцем 30% акций ФФХ Украина - киевской страховой компании Универсальная, ЧАО Страховая компания АРКС и Страховой компании АРКС Лайф для поддержки развития страхового сектора и конкуренции на рынке. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Остальные 70% акций контролируются канадской Fairfax Financial Holdings Limited.

Сообщается, что эта операция способствует консолидации собственности на сильно фрагментированном страховом рынке Украины, поддержанию рыночной конкуренции и росту, а также позволит операционным компаниям получить выгоду от владения стратегическим страховым инвестором. Кроме того, это поможет поддержать развитие небанковского финсектора в Украине.

Известно, что ЕБРР с 2011 года является миноритарным акционером СК Универсальная.

 

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