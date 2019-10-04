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Официально: канадская Fairfax покупает СК Универсальная

Официально: канадская Fairfax покупает СК Универсальная
04.10.2019, 10:28

Fairfax Financial Holdings Limited заявил о готовности приобрести почти 30-процентный пакет акций

Канадский финансовый холдинг Fairfax Financial Holdings Limited заявил о намерении приобрести 56032901 простых именных акций страховая компанияУниверсальная. Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Отмечается, что номинальная стоимость акций - 1 грн (одна гривна) каждая, что в целом составляет 29,08% (с округлением до сотых) уставного капитала Универсальной.

"На дату настоящего уведомления (1 октября. - Ред.) компания ЕфЕфЕйчЕль Групп Лтд. [FFHL Group Ltd.] и ее аффилированные лица не обладают никакими акциями Общества", - говорится в сообщении.

В августе Антимонопольный комитет Украины разрешил Fairfax приобрести СК Универсальная. Тогда в пресс-службе СК уточнили, что Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) является акционером компании с 2011 года и намерен остаться миноритарным акционером вместе с Fairfax. В Универсальной также подтвердили, что никаких изменений в операционной деятельности и менеджменте не планируется.

На сайте СК Универсальная среди акционеров указаны Whiteford Limited - инвестиционная компания, владельцем которой является бизнесмен Виталий Антонов; ЕБРР; инвесткомпания Horizon Capital; инвестфонд Genesis; инвесткомпания Dragon Capital.

По данным Фориншурер, Универсальная вошла в топ страховых компаний Украины год. По размеру активов в 2018 году она заняла седьмое место (превысили 908 млн грн), по сумме чистых выплат компания оказалась на 11 месте (почти 690 грн, прирост по сравнению с 2017 годом - 40,84%). За первое полугодие 2019 года активы Универсальной составили 1,3 млрд грн.

  • В феврале Fairfax приобрела акции страховой компании АХА за $16 млн.

Fairfax Financial Holdings Limited (Торонто, Канада) - холдинговая компания, которая через свои дочерние компании занимается страхованием имущества и страхованием от несчастных случаев, а также перестрахованием и управлением инвестициями. По итогам второго полугодия собственный капитал компании составил $17,8 млрд, совокупные активы - $70,59 млрд. За шесть месяцев чистые страховые премии составили почти $7,3 млрд, а чистая прибыль - $494,3 млн.

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страхование Fairfax СК Универсальная
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