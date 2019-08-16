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Канадская Fairfax купит еще одну украинскую страховую компанию

Канадская Fairfax купит еще одну украинскую страховую компанию
16.08.2019, 20:29

Антимонопольный комитет разрешил Fairfax Financial Holdings Limited приобрести страховую компанию Универсальная

Канадский финансовый холдинг Fairfax Financial Holdings Limited (Торонто, Канада) получила разрешение на приобретение акций ЧАО Страховая компания Универсальная. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Как уточняют в АМКУ, через дочернюю компанию FFHL Group Ltd или ТОВ ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. Юкрейн Холдінгз Fairfax разрешено приобрести более 25% акций, а через новосозданное ООО ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. Юкрейн Холдингз - более 50% акций.

Пресс-служба СК Универсальная уточняет, что Европейский Банк Реконструкции и Развития является акционером компании  с 2011 года и намерен остаться миноритарным акционером вместе с Fairfax. "На данном этапе сделка в процессе документального оформления, в том числе получения необходимых согласований государственных органов", - говорится в сообщении.

В СК также отмечают, что никаких изменений в операционной деятельности и менеджменте не планируется.

  • В феврале Fairfax приобрела акции страховой компании АХА за $16 млн.
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АМКУ страховая компания Fairfax Financial Holdings Limited СК Универсальная
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