Канадская Fairfax купит еще одну украинскую страховую компанию

Канадский финансовый холдинг Fairfax Financial Holdings Limited (Торонто, Канада) получила разрешение на приобретение акций ЧАО Страховая компания Универсальная. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Как уточняют в АМКУ, через дочернюю компанию FFHL Group Ltd или ТОВ ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. Юкрейн Холдінгз Fairfax разрешено приобрести более 25% акций, а через новосозданное ООО ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. Юкрейн Холдингз - более 50% акций.

Пресс-служба СК Универсальная уточняет, что Европейский Банк Реконструкции и Развития является акционером компании с 2011 года и намерен остаться миноритарным акционером вместе с Fairfax. "На данном этапе сделка в процессе документального оформления, в том числе получения необходимых согласований государственных органов", - говорится в сообщении.

В СК также отмечают, что никаких изменений в операционной деятельности и менеджменте не планируется.