НБУ назвав чотири аргументи проти включення криптовалюти до резервів

У Нацбанку вважають передачасною ідею включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України

Фото: Depositphotos

Національний банк не підтримує ідею включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України і вважає її передчасною. Про це перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, консультації з НБУ стосовно законопроєкту №13356 до його подання у Раду не проводилися.

"Друге – на нашу думку, такі зміни були б передчасними. Ми не плануємо включати віртуальні активи до міжнародних резервів", – сказав Ніколайчук.

Перший заступник голови НБУ назвав чотири причини, чому крипта не підходить для резервів.

По-перше, переважна більшість криптовалют залишається високоризиковим активом, тоді як ключовим принципом управління міжнародними резервами є безпечність. Різкі падіння й сплески курсової вартості віртуальних активів негативно впливатимуть на загальний обсяг резервів.

По-друге, поки що у світі не існує чіткого розуміння сутності, класифікації віртуальних активів, а відповідно – достатньо уніфікованого законодавчого врегулювання операцій з ними.

По-третє, такі зміни можуть підважити процес євроінтеграції України. Європейський центральний банк вважає неприпустимим включення криптоактивів до резервів центробанків країн ЄС.

По-четверте, такі зміни не відповідатимуть вимогам Технічного меморандуму в межах програми розширеного фінансування з МВФ