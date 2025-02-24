"Эта тема в диалоге". Акции Укрпошты могут появиться на бирже

Глава НКЦБФР заявил, что у украинцев есть "аппетит к инвестированию", но нужны интересные акции

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Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов ставит перед собой цель до конца своей каденции (до конца февраля 2027 года) развить фондовый рынок так, чтобы в стране было по крайней мере пять известных эмитентов ценных бумаг. Одним из них может стать Укрпошта, рассказал Магомедов в интервью Интерфакс-Украина.

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Он пояснил, что для развития рынка нужны не только облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), но и другие финансовые инструменты.

"Нужно, чтобы появилось что-то кроме ОВГЗ. Я ставлю себе KPI, чтобы до конца моей каденции развить рынок так, чтобы в стране было по крайней мере пять известных эмитентов ценных бумаг", — сказал Магомедов.

Он предполагает, что развитие может начаться не с IPO (первичного публичного размещения акций), а с SPO (вторичного публичного размещения). В качестве примера потенциального кандидата для SPO он назвал Укрпошту — государственную почтовую службу, с руководителем которой Игорем Смилянским уже обсуждается эта возможность.

"Надо взять кого-то, чьему бизнесу уже доверяет широкая общественность. Это может быть не только частный бизнес. Я сейчас, например, говорю об Укрпоште. У нас с Игорем Смилянским эта тема в диалоге. Я думаю, что у этого SPO есть большие шансы", — сказал Магомедов.

Он считает, что у украинцев есть "аппетит к инвестированию", а пенсионным фондам нужны варианты для вложения средств, кроме ОВГЗ и банковских депозитов.

"Укрпошта – понятный сервис, идея Игоря – не просто конкурировать с Новою поштою, а сделать такой украинский Amazon: будет расчетная часть, будет сервис доставки, модернизирован ИТ – то есть будет понятна бизнес-модель, в которую можно вкладывать", — сказал Магомедов.

Смилянский поддерживает приватизацию Укрпошты после войны. В начале 2024 года он сказал, что Украина сначала могла бы продать 25% компании за $70-100 миллионов, а затем еще до 25%. Сейчас все 100% акций компании принадлежат государству.

Кроме Укрпошты, по мнению Магомедова, можно было привлечь на биржу государственные банки и Укрзалізницю.

"Никто же не говорит, что государство должно отдать все, нет, речь о миноритарном пакете. Это как раз добавляет так называемой надежности, что государство управляет, оно не бросит на произвол судьбы. Я уверен, что если Смилянский сделает свое SPO – его купят, там просто не будет вариантов. Тогда прибежит кто-нибудь другой из корпоративного бизнеса и тоже захочет выпустить. Оно так работает", – сказал он.