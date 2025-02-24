"Ця тема в діалозі". Акції Укрпошти можуть з'явитися на біржі

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Глава Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов ставить собі за мету до кінця своєї каденції (до кінця лютого 2027 року) розвинути фондовий ринок так, щоб у країні було принаймні п'ять відомих емітентів цінних паперів. Одним з них може стати Укрпошта, розказав Магомедов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Він пояснив, що для розвитку ринку потрібні не тільки облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), а й інші фінансові інструменти.

"Потрібно, щоб з'явилося щось, окрім ОВДП. Особисто я ставлю собі KPI, щоб до кінця моєї каденції розвинути ринок так, щоб у країні було принаймні п'ять відомих емітентів цінних паперів", – сказав Магомедов.

Він припускає, що розвиток може початися не з IPO (первинного публічного розміщення акцій), а з SPO (вторинного публічного розміщення). Як приклад потенційного кандидата для SPO, він назвав Укрпошту — державну поштову службу, з керівником якої Ігорем Смілянським вже обговорюється ця можливість.

"Треба взяти когось, чиєму бізнесу вже довіряє широкий загал. Це може бути не лише приватний бізнес. Я зараз, наприклад, кажу про Укрпошту. У нас з Ігорем Смілянським ця тема в діалозі. Я гадаю, що в цього SPO є великі шанси", – сказав Магомедов.

Він вважає, що в українців є "апетит до інвестування", а пенсійним фондам потрібні варіанти для вкладення коштів, окрім ОВДП і банківських депозитів.

"Укрпошта – зрозумілий сервіс, ідея Ігоря – не просто конкурувати з Новою поштою, а зробити такий український Amazon: буде розрахункова частина, буде сервіс доставлення, модернізований ІТ – тобто буде зрозуміла бізнес-модель, в яку можна вкладатися", – сказав Магомедов.

Смілянський підтримує приватизацію Укрпошти після війни. На початку 2024 року він сказав, що Україна спочатку могла б продати 25% компанії за $70-100 мільйонів, а потім – ще до 25%. Зараз усі 100% акцій компанії належать державі.

Окрім Укрпошти, на думку Магомедова, можна було б залучити на біржу державні банки й Укрзалізницю.

"Ніхто ж не каже, що держава має віддати все, ні, йдеться про міноритарний пакет. Це якраз додає так званої надійності, що держава керує, вона не кине напризволяще. Я певен, якщо Смілянський зробить своє SPO – його куплять, там просто не буде варіантів. Тоді прибіжить хтось інший з корпоративного бізнесу і теж захоче випустити. Воно так працює", – сказав він.