Особисті фінанси
Як не треба робити. 10 порад для інвесторів-початківців, що можуть залишити без грошей
Часто новачки в інвестуванні шукають прості рецепти швидкого збагачення – купувати криптовалюту, інвестувати у стартапи чи дотримуватися "інсайдерських" порад блогерів. На перший погляд, це здається безпечним і логічним, але на практиці такі рекомендації часто перетворюються на пастки, які забирають час і гроші.
LIGA.net зібрала розповсюджені шкідливі поради для інвесторів-початківців та розповідає, як не варто робити, щоб втратити гроші.
