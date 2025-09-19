Часто новачки в інвестуванні шукають прості рецепти швидкого збагачення – купувати криптовалюту, інвестувати у стартапи чи дотримуватися "інсайдерських" порад блогерів. На перший погляд, це здається безпечним і логічним, але на практиці такі рекомендації часто перетворюються на пастки, які забирають час і гроші.

LIGA.net зібрала розповсюджені шкідливі поради для інвесторів-початківців та розповідає, як не варто робити, щоб втратити гроші.