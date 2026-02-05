Вартість біткоїна впала нижче $70 000

Біткоїн впав до найнижчої цінової позначки з листопада 2024 року

Фото: EPA / ROBERT GHEMENT

Криптовалюта біткоїн 5 лютого впала нижче $70 000. Про це повідомило агентство Bloomberg.

На початку торгів у Нью-Йорку токен впав на 4,6% – до $69 271. Це найнижчий рівень з листопада 2024 року.

Падіння продовжилося, у той час як негативний імпульс серед криптовалют, викликаний зникненням маржинального попиту та волатильністю на ринку технологічних акцій і дорогоцінних металів, посилився.

Загалом з часів жовтневого максимуму біткоїн втратив уже приблизно 45% вартості.

Reuters зазначило, що останнє падіння криптовалют було спровоковано, за словами аналітиків, висуненням кандидатури Кевіна Ворша на посаду голови Федрезерву США через очікування, що він може скоротити баланс ФРС.

Згідно з даними CoinGecko, які наводить агентство, світовий крипторинок втратив майже $1,9 трлн вартості з моменту досягнення піка в $4,379 трлн на початку жовтня 2024 року. Водночас близько $800 млрд було втрачено упродовж останнього місяця.