Вартість біткоїна впала нижче $70 000
Криптовалюта біткоїн 5 лютого впала нижче $70 000. Про це повідомило агентство Bloomberg.
На початку торгів у Нью-Йорку токен впав на 4,6% – до $69 271. Це найнижчий рівень з листопада 2024 року.
Падіння продовжилося, у той час як негативний імпульс серед криптовалют, викликаний зникненням маржинального попиту та волатильністю на ринку технологічних акцій і дорогоцінних металів, посилився.
Загалом з часів жовтневого максимуму біткоїн втратив уже приблизно 45% вартості.
Reuters зазначило, що останнє падіння криптовалют було спровоковано, за словами аналітиків, висуненням кандидатури Кевіна Ворша на посаду голови Федрезерву США через очікування, що він може скоротити баланс ФРС.
Згідно з даними CoinGecko, які наводить агентство, світовий крипторинок втратив майже $1,9 трлн вартості з моменту досягнення піка в $4,379 трлн на початку жовтня 2024 року. Водночас близько $800 млрд було втрачено упродовж останнього місяця.
- 31 січня біткоїн опустився до позначки менше як $80 000, досягнувши найнижчих із квітня 2025 року рівнів.
