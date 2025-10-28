Reuters: семья Трампа заработала $800 млн на продаже криптоактивов только за полгода
Семья президента США Дональда Трампа заработала более $800 млн на продаже криптоактивов только в первой половине 2025 года, не учитывая потенциальные миллиарды долларов нереализованной "бумажной" прибыли. Об этом говорится в исследовании Reuters.
Значительная часть этих средств поступила из иностранных источников, поскольку сыновья Дональда Трампа рекламировали свой бизнес на международной инвестиционной презентации. В Европе, на Ближнем Востоке и в Азии они продвигали World Liberty и другие проекты, направляющие средства инвесторов в семейные компании Трампа, известные под общим названием Trump Organization.
Усилия братьев Трампов увенчались огромным успехом, отмечает Reuters. Согласно его расчетам, основанным на официальных заявлениях президента, имущественных документах, финансовых отчетах, опубликованных в ходе судебных разбирательств, информации о торговле криптовалютами и других источниках, в первой половине года доход Trump Organization вырос в 17 раз, достигнув $864 млн по сравнению с $51 млн годом ранее.
Из общей суммы за первое полугодие $802 млн, или более 90%, поступили от криптовалютных предприятий Трампа, включая продажу токенов World Liberty.
Доходы Трампов от криптовалюты за первое полугодие значительно превзошли доходы семьи от традиционного бизнеса: $33 млн от президентских гольф-клубов и курортов и $23 млн от лицензирования использования его имени зарубежными застройщиками.
Более половины дохода – $463 млн – Трампы получили только от продажи токенов World Liberty, включая до $75 млн от покупки токенов Aqua1. На своем веб-сайте World Liberty утверждает, что подразделение Trump Organization получает 75% дохода от продажи токенов благодаря связи с World Liberty.
Семья также заработала $336 млн на продаже мемкоинов Трампа, $TRUMP, подсчитало Reuters.
В письме к агентству юрист компании Тимоти Парлаторе заявил, что токены WLFI не являются ценными бумагами, "это цифровые активы с реальной пользой, включая права управления, которые приносят выгоду владельцам с ростом платформы".
"Ожидаемая оценка и анализ доходов WLFI неточны и вводят в заблуждение", – добавил он.
По словам экспертов по правительственной этике, согласование криптовалютных инициатив семьи Трампа с публичной ролью президента как куратора криптовалютной политики США является беспрецедентным в современной истории президентства конфликтом интересов.
"Эти люди не вкладывают деньги в семейный бизнес Трампа из-за смекалки братьев. Они делают это, потому что хотят освободиться от юридических ограничений и получить безнаказанность, которую может обеспечить только президент", – считает профессор права Вашингтонского университета Кэтлин Кларк.
Однако специалисты по этике заявили, что если братья Трамп не обещают в своих коммерческих предложениях доступ к президенту или благоприятное отношение с его стороны, они не нарушают никаких законов.
"Это законно, но неэтично", – заявил Ричард Пейнтер, который занимал должность главного юриста по этике при президенте Джордже Буше-младшем, а ныне – профессор юридического факультета Университета Миннесоты.
- В марте стало известно, что после того, как World Liberty Financial привлек более $500 млн, семья Трампа взяла под контроль криптовалютный проект и присвоила львиную долю этих денег.
- В июне сообщалось, что Трамп задекларировал более $1,6 млрд дохода по криптовалюте, недвижимости и продаже брендированных товаров – в частности кроссовок, парфюмерии, часов, книг и даже Библий с его именем.
- В начале сентября WSJ посчитал, что семья Трампа заработала до $6 млрд после запуска новой криптовалюты WLFI.
Комментарии (0)