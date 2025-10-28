Reuters: семья Трампа заработала $800 млн на продаже криптоактивов только за полгода

Доходы Трампов от криптовалюты за первое полугодие 2025 года значительно превзошли поступления от традиционного бизнеса

Сыновья президента США Эрик Трамп (слева) и Дональд Трамп-младший (справа) на конференции Bitcoin в Лас-Вегасе, штат Невада, США, 28 мая 2025 года (фото: EPA/CAROLINE BREHMAN)

Семья президента США Дональда Трампа заработала более $800 млн на продаже криптоактивов только в первой половине 2025 года, не учитывая потенциальные миллиарды долларов нереализованной "бумажной" прибыли. Об этом говорится в исследовании Reuters.

Значительная часть этих средств поступила из иностранных источников, поскольку сыновья Дональда Трампа рекламировали свой бизнес на международной инвестиционной презентации. В Европе, на Ближнем Востоке и в Азии они продвигали World Liberty и другие проекты, направляющие средства инвесторов в семейные компании Трампа, известные под общим названием Trump Organization.

Усилия братьев Трампов увенчались огромным успехом, отмечает Reuters. Согласно его расчетам, основанным на официальных заявлениях президента, имущественных документах, финансовых отчетах, опубликованных в ходе судебных разбирательств, информации о торговле криптовалютами и других источниках, в первой половине года доход Trump Organization вырос в 17 раз, достигнув $864 млн по сравнению с $51 млн годом ранее.

Из общей суммы за первое полугодие $802 млн, или более 90%, поступили от криптовалютных предприятий Трампа, включая продажу токенов World Liberty.

Доходы Трампов от криптовалюты за первое полугодие значительно превзошли доходы семьи от традиционного бизнеса: $33 млн от президентских гольф-клубов и курортов и $23 млн от лицензирования использования его имени зарубежными застройщиками.

Более половины дохода – $463 млн – Трампы получили только от продажи токенов World Liberty, включая до $75 млн от покупки токенов Aqua1. На своем веб-сайте World Liberty утверждает, что подразделение Trump Organization получает 75% дохода от продажи токенов благодаря связи с World Liberty.

Семья также заработала $336 млн на продаже мемкоинов Трампа, $TRUMP, подсчитало Reuters.

В письме к агентству юрист компании Тимоти Парлаторе заявил, что токены WLFI не являются ценными бумагами, "это цифровые активы с реальной пользой, включая права управления, которые приносят выгоду владельцам с ростом платформы".

"Ожидаемая оценка и анализ доходов WLFI неточны и вводят в заблуждение", – добавил он.

По словам экспертов по правительственной этике, согласование криптовалютных инициатив семьи Трампа с публичной ролью президента как куратора криптовалютной политики США является беспрецедентным в современной истории президентства конфликтом интересов.

"Эти люди не вкладывают деньги в семейный бизнес Трампа из-за смекалки братьев. Они делают это, потому что хотят освободиться от юридических ограничений и получить безнаказанность, которую может обеспечить только президент", – считает профессор права Вашингтонского университета Кэтлин Кларк.

Однако специалисты по этике заявили, что если братья Трамп не обещают в своих коммерческих предложениях доступ к президенту или благоприятное отношение с его стороны, они не нарушают никаких законов.

"Это законно, но неэтично", – заявил Ричард Пейнтер, который занимал должность главного юриста по этике при президенте Джордже Буше-младшем, а ныне – профессор юридического факультета Университета Миннесоты.