Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн

Nvidia у середу, 29 жовтня, стала першою компанією у світі, яка досягла ринкової вартості в $5 трлн, повідомило агентство Reuters.

Три з половиною місяці тому вона ж стала першою у світі з капіталізацією $4 трлн, випередивши Microsoft та Apple.

Заснована у 1993 році Nvidia виробляє графічні процесори, які є основою для роботи великих мовних моделей, й отримує величезну вигоду від буму штучного інтелекту, особливо після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року.

За цей час її акції зросли у 12 разів, і зараз Nvidia становить понад 8% індексу S&P 500.

"Ми очікуємо, що рано чи пізно техгіганти намагатимуться знайти альтернативних постачальників або створити власні рішення, щоб зменшити залежність від Nvidia у сфері штучного інтелекту. Однак ці зусилля у кращому разі лише трохи послаблять, але не зможуть замінити домінування Nvidia на цьому ринку", – сказав агентству Reuters Браян Колелло, старший аналітик з акцій компанії Morningstar.