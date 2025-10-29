Nvidia стала первой в мире компанией с капитализацией в $5 трлн

Фото: depositphotos.com

Nvidia в среду, 29 октября, стала первой компанией в мире, которая достигла рыночной стоимости в $5 трлн, сообщило агентство Reuters.

Три с половиной месяца назад она же стала первой в мире с капитализацией $4 трлн, опередив Microsoft и Apple.

Основанная в 1993 году Nvidia выпускает графические процессоры, которые являются основой для работы больших языковых моделей, и получает огромную выгоду от бума искусственного интеллекта, особенно после запуска ChatGPT в конце 2022 года.

За это время ее акции выросли в 12 раз, и сейчас Nvidia составляет более 8% индекса S&P 500.

"Мы ожидаем, что рано или поздно техгиганты будут пытаться найти альтернативных поставщиков или создать собственные решения, чтобы уменьшить зависимость от Nvidia в сфере искусственного интеллекта. Однако эти усилия в лучшем случае лишь немного ослабят, но не смогут заменить доминирование Nvidia на этом рынке", – сказал агентству Reuters Брайан Колелло, старший аналитик по акциям компании Morningstar.