Капитализация Saudi Aramco превысила $2 трлн

На второй день торгов после IPO капитализация крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco превысила $2 трлн. К концу вчерашней сессии акции Saudi Aramco выросли до 38,7 риала ($10,3) за бумагу. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные биржи Tadawul.

Отмечается, что в начале торгов акции компании снова выросли на максимально возможные 10%, а цена акций достигла 38,7 риала ($10,3) за бумагу, однако быстро снизилась до 37 риалов.

В ходе IPO Саудовская Аравия предложила инвесторам 1,5% акций компании за $25,6 млрд. При этом еще 450 млн акций, или 15% от предложения, были отведены под опцион доразмещения для стабилизации котировок акций после IPO. Saudi Aramco была оценена примерно в $1,7 трлн, став самой дорогой компанией в мире, обогнав прежнего лидера - американскую компанию Apple. Уточняется, что рыночная капитализация Apple составляет около $1,2 трлн.

Читайте также: Saudi Aramco. Что известно о крупнейшем в истории IPO

11 декабря, на бирже Tadawul начались первые после IPO торги акциями государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Они стартовали 10-процентного роста. Капитализация компании по итогам первичного размещения составила порядка $1,88 трлн.

Aramco - крупнейшая по объемам добычи нефти компания в мире и самая прибыльная во всех отраслях. В 2019-ом году Aramco впервые раскрыли данные о своих доходах. Крупнейший в мире нефтяной концерн получил доход в $167,68 млрд и чистую прибыль в $46,9 млрд за 6 месяцев 2019 года.





