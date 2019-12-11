Дебютные торги акциями Saudi Aramco начались с 10% роста

Сегодня, 11 декабря, на бирже Tadawul начались первые после IPO торги акциями государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Как сообщает Reuters, они стартовали 10-процентного роста.

Цена акции на старте продаж выросла до 35,2 риала ($9,39), что на 10% больше по сравнению с ценой IPO в 32 риала ($8,53). Таким образом, капитализация компании по итогам первичного размещения составила порядка $1,88 трлн

Перед выходом на IPO общую стоимость Saudi Aramco оценили в $1,7 трлн, что сделало ее самой дорогой публичной компанией в мире.

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