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Дебютные торги акциями Saudi Aramco начались с 10% роста

Дебютные торги акциями Saudi Aramco начались с 10% роста
11.12.2019, 11:54

Капитализация нефтяной компании выросла до $1,88 трлн

Сегодня, 11 декабря, на бирже Tadawul начались первые после IPO торги акциями государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Как сообщает Reuters, они стартовали 10-процентного роста.

Цена акции на старте продаж выросла до 35,2 риала ($9,39), что на 10% больше по сравнению с ценой IPO в 32 риала  ($8,53). Таким образом, капитализация компании по итогам первичного размещения составила порядка $1,88 трлн

Перед выходом на IPO общую стоимость Saudi Aramco оценили в $1,7 трлн, что сделало ее самой дорогой публичной компанией в мире.

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