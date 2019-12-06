Saudi Aramco. Что известно о крупнейшем в истории IPO

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco определила цену своих акций в рамках IPO - $8,53 за акцию (32 саудовских риала), говорится в сообщении компании.

На торги будет выставлено 3 млрд акций компании - 1,5% от уставного капитала. Треть из них, или 0,5% всей компании будут отданы розничным инвесторам. 1% планируют продать институциональным инвесторам. Общая стоимость акций, выставляемых на биржу, оценивается в $25,6 млрд. IPO Saudi Aramco уже окрестили крупнейшим в истории. Нефтяная компания может обойти размещение акций Alibaba на сумму $25 млрд в 2014-ом году.

Таким образом, общая стоимость Saudi Aramco составит $1,7 трлн, что сделает ее самой дорогой публичной компанией в мире.

Согласно проспекту выпуска акций, инвестиции нефтяному гиганту нужны для снижения зависимости бизнеса от нефти и создания рабочих мест для растущего населения.

Затянувшееся IPO

Компания несколько лет искала возможности для выхода на биржу. О планах вывести Saudi Aramco на биржу сообщалось еще в 2016 году. При подготовке к IPO наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман рассчитывал на оценку компании в $2 трлн, но крупнейшие банки с этим не согласились. 2 ноября этого года правительство страны одобрило IPO. После консультаций с Нью-Йоркской (NYSE) и Лондонской фондовыми биржами (LSE) саудиты решили разместить акции на родине в Єр-Рияде.

Почему это важно?

Saudi Aramco создана американцами в 1930-е годы для разведки нефти в Саудовской Аравии. Промышленная добыча началась в 1940-е. В 1970-е компания была национализирована, а название было официально изменено на "Нефтяную компанию Саудовской Аравии". Неофициально ее продолжают называть Aramco.

Aramco - крупнейшая по объемам добычи нефти компания в мире и самая прибыльная во всех отраслях. В 2019-ом году Aramco впервые раскрыли данные о своих доходах. Крупнейший в мире нефтяной концерн получил доход в $167,68 млрд и чистую прибыль в $46,9 млрд за 6 месяцев 2019 года. Например, Apple за тот же период показал доход на уровне $110,6 млрд и чистую прибыль в размере $21,6 млрд.

Кроме того, Aramco - ключевой член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Выход на IPO может сделать компанию менее зависимой от стран картеля. Также публичность такой компании может влиять не только на стоимость ее акций и нефтяные котировки, но и на стоимость акций других компаний нефтедобывающего сектора.