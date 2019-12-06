Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Saudi Aramco. Что известно о крупнейшем в истории IPO

Saudi Aramco. Что известно о крупнейшем в истории IPO
06.12.2019, 17:42

Компания Saudi Aramco озвучила условия своего IPO. Оно должно стать крупнейшим в истории

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco определила цену своих акций в рамках IPO - $8,53 за акцию (32 саудовских риала), говорится в сообщении компании.

На торги будет выставлено 3 млрд акций компании - 1,5% от уставного капитала. Треть из них, или 0,5% всей компании будут отданы розничным инвесторам. 1% планируют продать институциональным инвесторам. Общая стоимость акций, выставляемых на биржу, оценивается в $25,6 млрд. IPO Saudi Aramco уже окрестили крупнейшим в истории. Нефтяная компания может обойти размещение акций Alibaba на сумму $25 млрд в 2014-ом году.

Таким образом, общая стоимость Saudi Aramco составит $1,7 трлн, что сделает ее самой дорогой публичной компанией в мире.

Согласно проспекту выпуска акций, инвестиции нефтяному гиганту нужны для снижения зависимости бизнеса от нефти и создания рабочих мест для растущего населения.

Затянувшееся IPO

Компания несколько лет искала возможности для выхода на биржу. О планах вывести Saudi Aramco на биржу сообщалось еще в 2016 году. При подготовке к IPO наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман рассчитывал на оценку компании в $2 трлн, но крупнейшие банки с этим не согласились. 2 ноября этого года правительство страны одобрило IPO. После консультаций с Нью-Йоркской (NYSE) и Лондонской фондовыми биржами (LSE) саудиты решили разместить акции на родине в Єр-Рияде.

Почему это важно?

Saudi Aramco создана американцами в 1930-е годы для разведки нефти в Саудовской Аравии. Промышленная добыча началась в 1940-е. В 1970-е компания была национализирована, а название было официально изменено на "Нефтяную компанию Саудовской Аравии". Неофициально ее продолжают называть Aramco.

Aramco - крупнейшая по объемам добычи нефти компания в мире и самая прибыльная во всех отраслях. В 2019-ом году Aramco впервые раскрыли данные о своих доходах. Крупнейший в мире нефтяной концерн получил доход в $167,68 млрд и чистую прибыль в $46,9 млрд за 6 месяцев 2019 года. Например, Apple за тот же период показал доход на уровне $110,6 млрд и чистую прибыль в размере $21,6 млрд.

Кроме того, Aramco - ключевой член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Выход на IPO может сделать компанию менее зависимой от стран картеля. Также публичность такой компании может влиять не только на стоимость ее акций и нефтяные котировки, но и на стоимость акций других компаний нефтедобывающего сектора.

 

Напишите нам
саудовская аравия ipo Saudi Aramco
Комментарии
Последние новости
 