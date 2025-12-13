Фото: EPA

Компания SpaceX Илона Маска выкупит акции в рамках сделки, оценивающей ее примерно в $800 млрд, и готовится к выходу на биржу. Об этом со ссылкой на внутренний документ компании сообщили Нью-Йорк Таймс і Блумберг.

В письме к сотрудникам финансовый директор SpaceX Брет Джонсен заявил, что компания планирует выкупить у акционеров акции на сумму $2,56 млрд по цене $421 доллар за акцию. Это почти вдвое превышает предварительную внутреннюю рыночную цену, установленную в июле.

Джонсен также намекнул на возможное публичное размещение акций (IPO).

"Произойдет ли это на самом деле, когда это произойдет и по какой оценке – по-прежнему остается крайне неопределенным, но мы считаем, что если мы блестяще все организуем и рынки будут благосклонны к нам, публичное размещение акций может привлечь значительный объем капитала", – написал он.

Полученные средства планируется направить на финансирование "бешеного темпа запусков" ракеты Starship, создание космических дата-центров для искусственного интеллекта, а также строительство базы на Луне.

Оценка стоимости космической компании Маска превзошла предыдущую рекорд в $500 млрд, установленный в октябре разработчиком ChatGPT компанией OpenAI. Это снова сделало SpaceX самой дорогой частной компанией в мире.

Если SpaceX выйдет на биржу, это, вероятно, станет одним из крупнейших публичных размещений акций в истории. Компания ориентируется на оценку примерно $1,5 трлн, что приблизит SpaceX к рыночной капитализации, установленной Saudi Aramco во время рекордного размещения в 2019 году.

В конце октября Reuters писало, что OpenAI рассматривает возможность выхода на биржу с оценкой до $1 трлн. Разработчик ChatGPT может подать документы к регуляторам уже во второй половине 2026 года.