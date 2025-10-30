Reuters: OpenAI готується до одного з найбільших IPO в історії з оцінкою до $1 трлн
Розробник ChatGPT – компанія OpenAI – розглядає можливість виходу на біржу з оцінкою до $1 трлн, що може стати одним із найбільших IPO в історії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.
За словами співрозмовників агентства, OpenAI може подати документи до регуляторів уже у другій половині 2026 року.
У попередніх обговореннях компанія планувала залучити щонайменше $60 млрд, але ці цифри можуть змінитися залежно від зростання бізнесу та ринкової ситуації.
Фінансова директорка OpenAI Сара Фрайр, за даними джерел, говорила про можливий вихід на біржу у 2027 році, хоча деякі радники вважають, що це може відбутися ще раніше – наприкінці 2026 року.
У компанії офіційно заявили, що IPO наразі не є пріоритетом: "Ми будуємо стійкий бізнес і просуваємо нашу місію, щоб кожен міг скористатися перевагами AGI".
Підготовка до публічного розміщення відбувається після масштабної реструктуризації, яка зменшила залежність компанії від Microsoft і дала змогу ефективніше залучати капітал.
Потенційне IPO також дозволить OpenAI фінансувати масштабні проєкти у сфері штучного інтелекту, які, за словами джерел агентства, можуть вимагати трильйонів доларів інвестицій.
Очікується, що до кінця року річний виторг OpenAI досягне приблизно $20 млрд, хоча витрати компанії також зростають. Зараз ринкова оцінка OpenAI становить близько $500 млрд.
OpenAI була заснована у 2015 році як неприбуткова організація. Згодом структура компанії змінилася: тепер нею керує OpenAI Foundation, яка володіє 26% акцій OpenAI Group і може отримати додаткові частки, якщо компанія досягне певних показників.
- 30 вересня стало відомо, що OpenAI дозволила купувати товари прямо в ChatGPT.
- 7 жовтня повідомлялося, що ChatGPT навчився працювати із застосунками.
- 15 жовтня стало відомо, що у ChatGPT з’явиться еротичний контент для дорослих.
Коментарі (0)