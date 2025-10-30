Reuters: OpenAI готується до одного з найбільших IPO в історії з оцінкою до $1 трлн

Розробник ChatGPT розглядає можливість виходу на біржу, що може оцінити OpenAI у $1 трлн

Розробник ChatGPT – компанія OpenAI – розглядає можливість виходу на біржу з оцінкою до $1 трлн, що може стати одним із найбільших IPO в історії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників агентства, OpenAI може подати документи до регуляторів уже у другій половині 2026 року.

У попередніх обговореннях компанія планувала залучити щонайменше $60 млрд, але ці цифри можуть змінитися залежно від зростання бізнесу та ринкової ситуації.

Фінансова директорка OpenAI Сара Фрайр, за даними джерел, говорила про можливий вихід на біржу у 2027 році, хоча деякі радники вважають, що це може відбутися ще раніше – наприкінці 2026 року.

У компанії офіційно заявили, що IPO наразі не є пріоритетом: "Ми будуємо стійкий бізнес і просуваємо нашу місію, щоб кожен міг скористатися перевагами AGI".

Підготовка до публічного розміщення відбувається після масштабної реструктуризації, яка зменшила залежність компанії від Microsoft і дала змогу ефективніше залучати капітал.

Потенційне IPO також дозволить OpenAI фінансувати масштабні проєкти у сфері штучного інтелекту, які, за словами джерел агентства, можуть вимагати трильйонів доларів інвестицій.

Очікується, що до кінця року річний виторг OpenAI досягне приблизно $20 млрд, хоча витрати компанії також зростають. Зараз ринкова оцінка OpenAI становить близько $500 млрд.

OpenAI була заснована у 2015 році як неприбуткова організація. Згодом структура компанії змінилася: тепер нею керує OpenAI Foundation, яка володіє 26% акцій OpenAI Group і може отримати додаткові частки, якщо компанія досягне певних показників.