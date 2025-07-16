Bloomberg: SpaceX планує внутрішній продаж акцій з попередньою оцінкою в $400 млрд

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Компанія SpaceX Ілона Маска планує продаж частини акцій своїм працівникам та інвесторам за внутрішньою схемою, що оцінить компанію приблизно у $400 млрд. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Це суттєве зростання вартості компанії, яку ще у грудні 2023 року оцінювали у $350 млрд. Тепер вартість однієї акції зросла з $185 до $212.

Отже, SpaceX залишається найдорожчим приватним стартапом у світі.

У межах нової угоди компанія викупить акції на суму до $1,25 млрд у працівників та інших власників. Це дозволяє інвесторам і працівникам отримати прибуток, не чекаючи виходу компанії на біржу.

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Ключовими напрямами діяльності SpaceX залишаються ракетоносії Falcon і системи космічного запуску багаторазового використання Starship, а також супутниковий інтернет Starlink, що, за даними джерел, приносить понад половину річного доходу компанії.

Паралельно Маск збирає фінансування і для свого ШІ-стартапу xAI, який, за повідомленням Bloomberg, може залучити до $10 млрд за оцінки до $200 млрд.