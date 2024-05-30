Україна запустила страхування від воєнних ризиків. Заявки приймає ЕКА

Українські компанії вперше отримали можливість застрахуватися від воєнних ризиків. Раніше поліс могли придбати лише іноземні фірми

Фото: мерія Чернігова

Державне Експортно-кредитне агентство почало приймати заявки від бізнесу на страхування від воєнних та політичних ризиків. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Раніше поліс страхування від воєнних ризиків в Україні могли придбати лише іноземні компанії. Їх інвестиції готові страхувати міжнародні агенції MIGA та DFC. Такі страховки в Україні вже залучили низка інвесторів.

Тепер це може робити й ЕКА для українських компаній.

До ризиків, від яких може страхувати ЕКА, входять війна, зміна влади, теракти, окупація.

Компанія пропонує два продукти: страхування прямих інвестицій (для інвесторів, які мають частку понад 10% у підприємстві) і страхування інвестиційних кредитів банків.

Джерело: ЕКА

Джерело: ЕКА

Страхування інвестицій від воєнних ризиків передбачене Законом 3497-IX, який Верховна Рада ухвалила в кінці 2023 року.

Максимальна сума інвестицій, яку ЕКА наразі готова страхувати – 200 млн грн, розказав ініціатор закону Дмитро Киселевський.

Страховий тариф для прямих інвестицій становитиме 0,49-8,05%, для інвестиційних кредитів – 0,95-4,05%.