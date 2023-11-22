Інвестори в Україні зможуть отримати державне страхування від воєнних ризиків: закон

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9105 про страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків. Його підтримали 242 депутати.

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Закон дозоляє Експортно-кредитному агентству страхувати інвестиції вітчизняного бізнесу від воєнних та політичних ризиків.

Перелік таких ризиків, а також умови та порядок страхування (перестрахування) має затвердити Кабінет міністрів за погодженням із Національними банками.

Зараз українські інвестори не можуть застрахувати свої інвестиції в Україну, цей механізм доступний тільки для іноземців через їхні національні експортно-кредитні агентства. Українське ЕКА може підтримувати страхування і кредитування лише експортних контрактів. Закон знімає ці обмеження.

Проголосований закон передбачає, що страхування здійснюватиметься за умови спрямування інвестицій на створення об’єктів та інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Закон набирає чинності з 1 січня 2024 року.