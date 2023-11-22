Инвесторы в Украине смогут получить государственную страховку от военных рисков: закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9105 о страховании инвестиций в Украине от военных рисков. Его поддержали 242 депутата.

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Закон позволяет Экспортно-кредитному агентству страховать инвестиции отечественного бизнеса от военных и политических рисков.

Список таких рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) должен утвердить Кабинет министров по согласованию с Национальными банками.

Сейчас украинские инвесторы не могут застраховать свои инвестиции в Украину, этот механизм доступен только для иностранцев через их национальные экспортно-кредитные агентства. Украинское ЭКА может поддерживать страхование и кредитование только экспортных контрактов. Закон снимает эти ограничения.

Проголосованный закон предусматривает, что страхование будет осуществляться при направлении инвестиций на создание объектов и инфраструктуры, необходимой для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.

Закон вступает в силу 1 января 2024 года.