Украина запустила страхование от военных рисков. Заявки принимает ЭКА

Украинские компании впервые получили возможность застраховаться от военных рисков. Раньше полис могли приобрести только иностранные фирмы

Фото: мэрия Чернигова

Государственное экспортно-кредитное агентство начало принимать заявки от бизнеса на страхование от военных и политических рисков. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Раньше полис страхования от военных рисков в Украине могли приобрести только иностранные компании. Их инвестиции готовы страховать международные агентства MIGA и DFC. Такие страховки в Украине уже привлекли ряд инвесторов.

Теперь это может делать ЭКА для украинских компаний.

В риски, от которых может страховать ЭКА, входят война, смена власти, теракты, оккупация.

Компания предлагает два продукта: страхование прямых инвестиций (для инвесторов, имеющих долю более 10% в предприятии) и страхование инвестиционных кредитов банков.

Источник: ЭКА

Источник: ЭКА

Страхование инвестиций от военных рисков предусмотрено Законом 3497-IX, принятым Верховной Радой в конце 2023 года.

Максимальная сумма инвестиций, которую ЭКА готова страховать – 200 млн грн, рассказал инициатор закона Дмитрий Киселевский.

Страховой тариф для прямых инвестиций составит 0,49-8,05%, для инвестиционных кредитов – 0,95-4,05%.