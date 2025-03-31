В Україні запрацював новий механізм страхування воєнних ризиків: попит великий
В Україні на практиці почав працювати механізм страхування воєнних ризиків, створений Європейським банком реконструкції та розвитку спільно з міжнародним брокером Aon. Про це в понеділок, 31 березня, повідомила пресслужба ЄБРР.
Українські страхові компанії ІНГО, Colonnade та Uniqa вже почали пропонувати поліси для захисту наземних вантажних перевезень, автотранспорту та залізничного рухомого складу завдяки перестрахуванню від першої міжнародної перестрахової компанії MS Amlin, що приєдналася до програми.
За перші тижні роботи програми були оформлені страхові поліси на суму понад 5 млн євро, що свідчить про великий попит.
Поліси придбали компанії з сільськогосподарського сектору, які у повідомленні не вказані.
У разі повної потужності гарантія ЄБРР дозволить страхувати товари й транспортні засоби вартістю до 1 млрд євро щороку.
- Після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року міжнародні перестрахові компанії переважно пішли з українського ринку, що призвело до значного обмеження доступу до перестрахування для українських компаній, а отже, обмеження їхньої спроможності пропонувати комерційні продукти страхування від воєнних ризиків.
- Хоча українські страховики почали пропонувати таке страхування у невеликих обсягах ще наприкінці 2023 року, відкриття доступу до міжнародного ринку перестрахування дозволить їм збільшити ліміти покриття і розширити пропозицію відповідних продуктів на ринку.