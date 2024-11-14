Які трансформації переживає страховий ринок України? Чому кількість страховиків і далі зменшується? Для чого необхідний закон про страхування воєнних ризиків? Які категорії страхування постраждали найбільше? Що буде з автоцивілкою наступного року?

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Про це в інтервʼю LIGA.net розповів Михайло Федоренко, директор департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Нацбанку.

За 2023 рік припинили діяльність близько 30 страховиків ризикового страхування через рішення НБУ або самостійно. Цей процес тривав й у 2024 році. Буквально нещодавно вирішила піти з ринку компанія "Престиж", а регулятор анулював ліцензії СК "Оранта-Січ". Як скорочення кількості страховиків впливає на стан страхового ринку? І як, на вашу думку, вони трансформують галузь страхування в Україні?

Дійсно, кількість страховиків скорочувалась як у 2023-му, так і у 2024 році. Цей процес має еволюційний характер. Його не варто називати "страхопадом", за аналогією з тим, як раніше називали "банкопад". Оскільки це – наслідки адаптації ринку до нових регуляцій, і таким чином ринок стає більш прозорим та платоспроможним. І ми, звичайно, докладаємо зусиль до цього.

Що стосується статистики, то станом на 1 січня 2023 року в Державному реєстрі фінансових установ було 128 страховиків, з них non-life – 116 (не страхують життя. – Ред.), а life – 12. За 2023 рік пішли з ринку 27 non-life-страховиків (близько 20%).

Водночас важливо, як відбувався вихід з ринку. Так, у 2023 році 8 страховиків вийшло добровільно, 19 були виведені примусово через порушення різного плану. Непрозорість структури власності, вимоги до платоспроможності, здійснення ризикової діяльності, неподання звітності тощо. Водночас у 2023 році у НБУ з’явився новий піднаглядний страховик зі спеціальним статусом – ПрАТ "Експортно-кредитне агентство". Тож 2024 рік ми розпочали з такими кількісними показниками – 102 страховики, з них 89 non-life, 12 life та ЕКА.

У 2024 році запрацювали нові регуляції – було суттєво оновлено законодавство (набрали чинності закони України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" та нормативно-правові акти НБУ на виконання вимог нових законів). З другого півріччя ми приділяємо окрему увагу питанню дотримання нових вимог до платоспроможності страхових компаній.

Своєю чергою зберігається тенденція щодо добровільного та примусового виходу страховиків з ринку. Так, за перше півріччя 2024 року кількість страховиків зменшилась на 11, з яких 7 пішли добровільно і лише 4 були виведені примусово. Таким чином, за результатами першого півріччя залишився 91 страховик.