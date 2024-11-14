Какие трансформации переживает страховой рынок Украины? Почему количество страховщиков продолжает уменьшаться? Зачем необходим закон о страховании военных рисков? Какие категории страхования пострадали больше всего? Что будет с автогражданкой в следующем году?

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Об этом в интервью LIGA.net рассказал Михаил Федоренко, директор департамента по надзору за рынком небанковских финансовых услуг Нацбанка.

За 2023 год прекратили деятельность около 30 страховщиков рискового страхования из-за решения НБУ или самостоятельно. Этот процесс продолжился и в 2024 году. Буквально недавно решила уйти с рынка компания "Престиж", а регулятор аннулировал лицензии СК "Оранта-Сич". Как сокращение количества страховщиков влияет на состояние страхового рынка? И как, по-вашему, оно трансформирует отрасль страхования в Украине?

Действительно, количество страховщиков сокращалось как в 2023-м, так и в 2024 году. Этот процесс носит эволюционный характер. Его не следует называть "страхопадом", по аналогии с тем, как раньше называли "банкопад". Поскольку это – последствия адаптации рынка к новым регуляциям, и таким образом рынок становится более прозрачным и платежеспособным. И мы, конечно, прилагаем усилия к этому.

Что касается статистики, то по состоянию на 1 января 2023 года в Государственном реестре финансовых учреждений было 128 страховщиков, из них non-life – 116 (не страхуют жизнь. – Ред.), а life – 12. За 2023 год ушли с рынка 27 non-life-страховщиков (около 20%).

При этом важно, как происходил выход с рынка. Так, в 2023 году 8 страховщиков вышли добровольно, 19 вывели принудительно из-за нарушений разного плана. Непрозрачность структуры собственности, требования к платежеспособности, осуществление рисковой деятельности, непредставление отчетности и т.д. В то же время в 2023 году у НБУ появился новый поднадзорный страховщик со специальным статусом – ЧАО "Экспортно-кредитное агентство". Поэтому 2024 год мы начали с такими количественными показателями – 102 страховщика, из них 89 non-life, 12 life и ЭКА.

В 2024 году заработали новые регуляции – было существенно обновлено законодательство (вступили в силу законы Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях", "О страховании" и нормативно-правовые акты НБУ на выполнение требований новых законов). Со второго полугодия мы уделяем особое внимание вопросу соблюдения новых требований к платежеспособности страховых компаний.

В свою очередь сохраняется тенденция добровольного и принудительного выхода страховщиков с рынка. Так, за первое полугодие 2024 года количество страховщиков уменьшилось на 11, из них 7 ушли добровольно и только 4 были выведены принудительно. Таким образом, по результатам первого полугодия остался 91 страховщик.