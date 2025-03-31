В Украине заработал механизм страхования военных рисков: спрос большой
В Украине на практике начал работать механизм страхования военных рисков, созданный Европейским банком реконструкции и развития совместно с международным брокером Aon. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщила пресс-служба ЕБРР.
Украинские страховые компании ИНГО, Colonnade и Uniqa уже начали предлагать полисы для защиты наземных грузовых перевозок, автотранспорта и железнодорожного подвижного состава, благодаря перестрахованию от первой международной перестраховочной компании MS Amlin, присоединившейся к программе.
За первые недели работы программы были оформлены страховые полисы на сумму более 5 млн евро, что свидетельствует о большом спросе.
Полисы приобрели компании из сельскохозяйственного сектора, которые в сообщении не указаны.
При полной мощности гарантия ЕБРР позволит страховать товары и транспортные средства стоимостью до 1 млрд евро ежегодно.
- После начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года международные перестраховочные компании в основном ушли с украинского рынка, что привело к значительному ограничению доступа к перестрахованию для украинских компаний, а следовательно, ограничению их способности предлагать коммерческие продукты страхования от военных рисков.
- Хотя украинские страховщики начали предлагать такое страхование в небольших объемах еще в конце 2023 года, открытие доступа к международному рынку перестрахования позволит увеличить лимиты покрытия и расширить предложение соответствующих продуктов на рынке.