В Украине заработал механизм страхования военных рисков: спрос большой

Гарантия ЕБРР позволит страховать товары и транспортные средства в Украине стоимостью до 1 млрд евро ежегодно

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В Украине на практике начал работать механизм страхования военных рисков, созданный Европейским банком реконструкции и развития совместно с международным брокером Aon. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщила пресс-служба ЕБРР.

Украинские страховые компании ИНГО, Colonnade и Uniqa уже начали предлагать полисы для защиты наземных грузовых перевозок, автотранспорта и железнодорожного подвижного состава, благодаря перестрахованию от первой международной перестраховочной компании MS Amlin, присоединившейся к программе.

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За первые недели работы программы были оформлены страховые полисы на сумму более 5 млн евро, что свидетельствует о большом спросе.

Полисы приобрели компании из сельскохозяйственного сектора, которые в сообщении не указаны.

При полной мощности гарантия ЕБРР позволит страховать товары и транспортные средства стоимостью до 1 млрд евро ежегодно.