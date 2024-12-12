Международный страховщик Aon вышел на украинский рынок страхования военных рисков

Фото: Aon/Facebook

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с международным брокером страхования и перестрахования Aon объявили о запуске Гарантийного механизма обновления и реконструкции Украины (URGF) на сумму 110 млн евро. Этот механизм обеспечит перестраховочную поддержку международным перестраховщикам и украинским страховым компаниям для покрытия рисков, связанных с войной в Украине, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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На старте программа будет охватывать страхование грузов, автотранспорта и железнодорожного подвижного состава, с возможностью расширения на другие активы. Планируется, что гарантия позволит обеспечить страхование товаров и транспортных средств стоимостью свыше 1 млрд евро ежегодно.

В Aon отмечают, что полномасштабное вторжение России в Украину привело к значительному сокращению перестраховочной емкости, доступной рынку, поскольку международные перестраховщики ушли из Украины. Это значительно ограничило возможности местных страховщиков предлагать коммерческие продукты страхования военных рисков.

"Непоколебимая приверженность Aon Украине побуждает нашу компанию продолжать находить новые возможности для бизнеса инвестировать в страну во время войны. Этот инновационный механизм в сотрудничестве с ЕБРР еще больше повышает стабильность страхового рынка в Украине и укрепляет основу для экономической устойчивости и роста", — прокомментировал Грэг Кейс, генеральный директор Aon.

Механизм реализуется при поддержке Франции, Великобритании, Норвегии и Фонда технического сотрудничества ЕБРР Taiwan Business. Дополнительную гарантийную поддержку планируют предоставить Европейский союз и Швейцария. Дальнейшие взносы доноров будут способствовать расширению гарантии ЕБРР в будущем.

К программе уже присоединился в качестве партнера глобальный перестраховщик MS Amlin, а также украинские страховые компании INGO, Colonnade и UNIQA, которые через свои сети будут распространять страхования военных рисков среди среднего и малого бизнеса.

"Этот механизм предоставит крайне необходимую поддержку малым и средним предприятиям, понесшим значительные потери из-за войны. Рынок давно ожидал его", — подтвердила министр экономики Юлия Свириденко.

Программа разработана как дополнение к программам, предлагаемым другими международными организациями и правительством Украины.

Справка Aon plc — британо-американская компания, предоставляющая профессиональные услуги и предлагающая ряд продуктов для снижения рисков. В Aon работает около 50 000 сотрудников в 120 странах. Рыночная капитализация компании – $78 млрд. Aon plc — британо-американская компания, предоставляющая профессиональные услуги и предлагающая ряд продуктов для снижения рисков. В Aon работает около 50 000 сотрудников в 120 странах. Рыночная капитализация компании – $78 млрд.