ЭКА застраховало второй инвесткредит от военных рисков для производителя макарон
Государственное Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) застраховало от военных рисков второй проект, реализуемый частным предприятием пищевой промышленности "Виллис". Об этом сообщает Минэкономики.
Общая стоимость проекта составляет 92 млн грн. Часть суммы (52 млн грн) предприятие вложит из собственных денег, а на остальные 40 млн грн возьмет инвесткредит в Укрэксимбанке.
В общую сумму проекта входит стоимость нового оборудования (фасовочного и линии по производству лапши), затраты на его доставку и монтаж, строительство котельной и т.д.
Модернизация позволит предприятию увеличить производство до 4 000 тонн в год, в частности благодаря расширению рынков сбыта.
"Этот пример страхования от ЭКА может быть хорошим ориентиром для страхового рынка и стимулом активнее работать с инвесторами, которые планируют вкладывать деньги в развитие или создание бизнеса в Украине", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
Сейчас предприятие "Виллис" производит около 10 000 тонн макаронных изделий и 800 тонн лапши быстрого приготовления, из которых 486 тонн макаронных изделий и 100 тонн лапши быстрого приготовления экспортируется.
- Страхование инвестиций от военных рисков предусмотрено законом 3497-IX, принятым Верховной Радой в конце 2023 года.
- В мае 2024 года экспортно-кредитное агентство начало принимать заявки от бизнеса на страхование от военных и политических рисков. Ранее полис страхования от военных рисков в Украине могли приобрести только иностранные компании.
- Страхование военных рисков в Украине может стать обязательным. В конце августа совет по финансовой стабильности поддержал законопроект.
- 16 сентября стало известно, что ЭКА подписало первый договор страхования от военных рисков инвестиционного кредита.