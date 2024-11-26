ЭКА застраховало второй инвесткредит от военных рисков для производителя макарон

Экспортно-кредитное агентство застраховало от военных рисков второй проект

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Государственное Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) застраховало от военных рисков второй проект, реализуемый частным предприятием пищевой промышленности "Виллис". Об этом сообщает Минэкономики.

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Общая стоимость проекта составляет 92 млн грн. Часть суммы (52 млн грн) предприятие вложит из собственных денег, а на остальные 40 млн грн возьмет инвесткредит в Укрэксимбанке.

В общую сумму проекта входит стоимость нового оборудования (фасовочного и линии по производству лапши), затраты на его доставку и монтаж, строительство котельной и т.д.

Модернизация позволит предприятию увеличить производство до 4 000 тонн в год, в частности благодаря расширению рынков сбыта.

"Этот пример страхования от ЭКА может быть хорошим ориентиром для страхового рынка и стимулом активнее работать с инвесторами, которые планируют вкладывать деньги в развитие или создание бизнеса в Украине", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Сейчас предприятие "Виллис" производит около 10 000 тонн макаронных изделий и 800 тонн лапши быстрого приготовления, из которых 486 тонн макаронных изделий и 100 тонн лапши быстрого приготовления экспортируется.