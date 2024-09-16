ЭКА застраховало первый инвесткредит от военных рисков – детали

Экспортно-кредитное агентство подписало первый договор страхования инвестиционного кредита от военных рисков

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Государственное экспортно-кредитное агентство (ЭКА) подписало первый договор страхования от военных рисков инвестиционного кредита. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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"Имеем конкретный кейс – украинский коммерческий банк выдал кредит на закупку газотурбинного генератора, а ЭКА предоставило покрытие на эту инвестицию", – сказала Свириденко во время мероприятия "Экономическая политика Украины. Восстановление во время войны" в Киеве 16 сентября.

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Первый договор страхования от военных рисков подписан по инвестиционному кредиту на 9 млн грн, выданномк МТБ банком экспортеру из Львовской области – компании "Флексорес", уточнило ЭКА.

Эта компания производит продукцию для флексографической и ротогравюрной видов печати и является лидером по продаже печатных красок в Украине.

Чтобы приобрести мини-ТЭС, компания заключила кредитный инвестиционный договор с МТБ Банком по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Застрахованный инвестиционный кредит – третье соглашение компании с ЭКА: до этого она пользовалась страхованием экспортных кредитов для выполнения соглашений с Польшей и Узбекистаном.