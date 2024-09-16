ЕКА застрахувало перший інвесткредит від воєнних ризиків – деталі
Державне Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підписало перший договір страхування від воєнних ризиків інвестиційного кредиту. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
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"Маємо конкретний кейс – український комерційний банк видав кредит на закупівлю газотурбінного генератора, а ЕКА надало покриття на цю інвестицію", – сказала Свириденко під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни" в Києві 16 вересня.
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Перший договір страхування від воєнних ризиків підписано щодо інвестиційного кредиту на 9 млн грн, виданого МТБ банком експортеру зі Львівщини – компанії "Флексорес", уточнило ЕКА.
Ця компанія виробляє продукцію для флексографічного і ротогравюрного видів друку та є лідером з продажу друкарських фарб в Україні.
Щоб придбати міні-ТЕС компанія уклала кредитний інвестиційний договір з МТБ Банком за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".
Застрахований інвестиційний кредит – третя угода компанії з ЕКА: до цього вона користувалася страхуванням експортних кредитів для виконання угод з Польщею та Узбекистаном.
- Страхування інвестицій від воєнних ризиків передбачене Законом 3497-IX, який Верховна Рада ухвалила в кінці 2023 року.
- У травні 2024 року Експортно-кредитне агентство почало приймати заявки від бізнесу на страхування від воєнних та політичних ризиків. Раніше поліс страхування від воєнних ризиків в Україні могли придбати лише іноземні компанії.
- Страхування воєнних ризиків в Україні може стати обов'язковим. Наприкінці серпня рада з фінансової стабільності підтримала законопроєкт.