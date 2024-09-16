ЕКА застрахувало перший інвесткредит від воєнних ризиків – деталі

Експортно-кредитне агентство підписало перший договір страхування інвестиційного кредиту від воєнних ризиків

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Державне Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підписало перший договір страхування від воєнних ризиків інвестиційного кредиту. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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"Маємо конкретний кейс – український комерційний банк видав кредит на закупівлю газотурбінного генератора, а ЕКА надало покриття на цю інвестицію", – сказала Свириденко під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни" в Києві 16 вересня.

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Перший договір страхування від воєнних ризиків підписано щодо інвестиційного кредиту на 9 млн грн, виданого МТБ банком експортеру зі Львівщини – компанії "Флексорес", уточнило ЕКА.

Ця компанія виробляє продукцію для флексографічного і ротогравюрного видів друку та є лідером з продажу друкарських фарб в Україні.

Щоб придбати міні-ТЕС компанія уклала кредитний інвестиційний договір з МТБ Банком за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Застрахований інвестиційний кредит – третя угода компанії з ЕКА: до цього вона користувалася страхуванням експортних кредитів для виконання угод з Польщею та Узбекистаном.