За інформацією ЕКА, що була надана LIGA.net , угод щодо нових продуктів зі страхування прямих інвестицій та страхування інвестиційних кредитів від воєнних і політичних ризиків, які були запущені Агентством на початку червня 2024 року, поки нема.

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На заваді успішної реалізації нових продуктів ЕКА стоять законодавчі аспекти, які вже планують виправити.

"Ми готуємо пропозиції про внесення змін в нормативні документи, щоб полегшити доступ до нашого страхування для українських та іноземних інвесторів, а також українських банків, які готові фінансувати інвестиційні проєкти", – розповів у коментарі LIGA.net голова правління ЕКА Руслан Гашев.

Більш конкретно, що саме планують змінити в законодавстві щодо страхування інвестицій від воєнних і політичних ризиків, у коментарі LIGA.net розповів автор базисного для продуктів страхування ЕКА Закону 3497-IX , заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

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"Банки наполягають на необхідності покриття не лише власне воєнних і політичних, а ще й комерційних ризиків. Ця позиція банків була сформована вже після прийняття нормативної бази і потребує додаткових змін в законодавство. Над ними зараз йде робота", – зазначив Кисилевський.

Цінність і головна особливість інструментів страхування від воєнних і політичних ризиків українського ЕКА в тому, що воно може надавати страховки українським компаніям. На відміну від MIGA та інших іноземних структур, які готові працювати лише з нерезидентами.

Про інші законодавчі і фінансові нюанси, які заважають успішній реалізації продуктів зі страхування прямих інвестицій та страхування інвестиційних кредитів від воєнних і політичних ризиків, детально читайте у матеріалі: Юридичні аспекти і брак грошей. Чому не запрацювало страхування воєнних ризиків