В законодавство про страхування інвестицій від воєнних ризиків внесуть зміни. Цього хочуть банки
За інформацією ЕКА, що була надана LIGA.net, угод щодо нових продуктів зі страхування прямих інвестицій та страхування інвестиційних кредитів від воєнних і політичних ризиків, які були запущені Агентством на початку червня 2024 року, поки нема.
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На заваді успішної реалізації нових продуктів ЕКА стоять законодавчі аспекти, які вже планують виправити.
"Ми готуємо пропозиції про внесення змін в нормативні документи, щоб полегшити доступ до нашого страхування для українських та іноземних інвесторів, а також українських банків, які готові фінансувати інвестиційні проєкти", – розповів у коментарі LIGA.net голова правління ЕКА Руслан Гашев.
Більш конкретно, що саме планують змінити в законодавстві щодо страхування інвестицій від воєнних і політичних ризиків, у коментарі LIGA.net розповів автор базисного для продуктів страхування ЕКА Закону 3497-IX, заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
"Банки наполягають на необхідності покриття не лише власне воєнних і політичних, а ще й комерційних ризиків. Ця позиція банків була сформована вже після прийняття нормативної бази і потребує додаткових змін в законодавство. Над ними зараз йде робота", – зазначив Кисилевський.
Цінність і головна особливість інструментів страхування від воєнних і політичних ризиків українського ЕКА в тому, що воно може надавати страховки українським компаніям. На відміну від MIGA та інших іноземних структур, які готові працювати лише з нерезидентами.
Про інші законодавчі і фінансові нюанси, які заважають успішній реалізації продуктів зі страхування прямих інвестицій та страхування інвестиційних кредитів від воєнних і політичних ризиків, детально читайте у матеріалі: Юридичні аспекти і брак грошей. Чому не запрацювало страхування воєнних ризиків