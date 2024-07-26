По информации ЭКА, предоставленной LIGA.net , соглашений по новым продуктам по страхованию прямых инвестиций и страхованию инвестиционных кредитов от военных и политических рисков, запущенных Агентством в начале июня 2024 года, пока нет.

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Препятствием для успешной реализации новых продуктов ЭКА стоят законодательные аспекты, которые уже планируют исправить.

"Мы готовим предложения о внесении изменений в нормативные документы, чтобы облегчить доступ к нашему страхованию для украинских и иностранных инвесторов, а также украинских банков, готовых финансировать инвестиционные проекты", – рассказал в комментарии LIGA.net председатель правления ЭКА Руслан Гашев.

Более конкретно, что планируют изменить в законодательстве по страхованию инвестиций от военных и политических рисков, в комментарии LIGA.net рассказал автор базисного для продуктов страхования ЭКА Закона 3497-IX , заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

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"Банки настаивают на необходимости покрытия не только собственно военных и политических, но и коммерческих рисков. Эта позиция банков была сформирована уже после принятия нормативной базы и нуждается в дополнительных изменениях в законодательстве. Над ними сейчас идет работа", – отметил Кисилевский.

Ценность и главная изюминка инструментов страхования от военных и политических рисков украинского ЭКА в том, что оно может предоставлять страховки украинским компаниям. В отличие от MIGA и других иностранных структур, которые готовы работать только с нерезидентами.

О других законодательных и финансовых нюансах, мешающих успешной реализации продуктов по страхованию прямых инвестиций и страхованию инвестиционных кредитов от военных и политических рисков, подробно читайте в материале: Юридические аспекты и нехватка денег. Почему не заработало страхование военных рисков