ЄБРР та Aon запустили програму страхування воєнних ризиків в Україні на 110 млн євро

Новий механізм Aon та ЄБРР дозволить щорічно забезпечити страхування товарів та транспорту вартістю до 1 млрд євро

Фото: Aon/Facebook

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) спільно з міжнародним брокером страхування та перестрахування Aon оголосили про запуск Гарантійного механізму оновлення та реконструкції України (URGF) на суму 110 млн євро. Цей механізм забезпечить перестрахувальну підтримку міжнародним перестраховикам та українським страховим компаніям для покриття ризиків, пов'язаних із війною в Україні, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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На старті програма охоплюватиме страхування вантажів, автотранспорту та залізничного рухомого складу з можливістю розширення на інші активи. Планується, що гарантія дозволить забезпечити страхування товарів та транспортних засобів вартістю понад 1 млрд євро щорічно.

В Aon зазначають, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до значного скорочення перестрахової місткості, доступної ринку, оскільки міжнародні перестраховики пішли з України. Це значно обмежило можливості місцевих страховиків пропонувати комерційні продукти страхування воєнних ризиків.

"Непохитна відданість Aon Україні спонукає нашу компанію продовжувати знаходити нові можливості для бізнесу інвестувати в країну під час війни. Цей інноваційний механізм у співпраці з ЄБРР ще більше підвищує стабільність страхового ринку в Україні та зміцнює основу для економічної стійкості та зростання", – прокоментував Грег Кейс, генеральний директор Aon.

Механізм реалізується за підтримки Франції, Великої Британії, Норвегії та Фонду технічного співробітництва ЄБРР TaiwanBusiness. Додаткову гарантійну підтримку планують надати Європейський Союз та Швейцарія. Подальші внески донорів сприятимуть розширенню гарантії ЄБРР у майбутньому.

До програми вже приєднався як партнер глобальний перестраховик MS Amlin, а також українські страхові компанії INGO, Colonnade та UNIQA, які через свої мережі поширюватимуть страхування воєнних ризиків серед середнього та малого бізнесу.

Зокрема INGO отримає можливість оперувати покриттям у розмірі 50 млн євро, що є найбільшим лімітом серед страховиків в Україні. Компанія зможе надавати страхове покриття в розмірі 2 млн євро за одним страховим випадком та 5 млн за всіма страховими випадками для одного страхувальника зазначається в повідомленні компанії.

"Цей механізм надасть вкрай необхідну підтримку малим і середнім підприємствам, які зазнали значних втрат через війну. Ринок давно чекав на нього", – підтвердила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Програма розроблена як доповнення до програм, які пропонують інші міжнародні організації та уряд України.

Довідка Aon plc — британо-американська компанія, яка надає професійні послуги та пропонує низку продуктів для зниження ризиків. В Aon працює близько 50 000 працівників у 120 країнах. Ринкова капіталізація компанії – $78 млрд. Aon plc — британо-американська компанія, яка надає професійні послуги та пропонує низку продуктів для зниження ризиків. В Aon працює близько 50 000 працівників у 120 країнах. Ринкова капіталізація компанії – $78 млрд.

Виправлено. Ми змінили попередній заголовок новини "Міжнародний страховик Aon виходить на ринок страхування воєнних ризиків в Україні" як некоректний, оскільки в межах Гарантійного механізму оновлення та реконструкції України (URGF) Aon не буде надавати послуги щодо страхування воєнних ризиків в Україні. Aon сприяла появі цієї програми й виступає як співорганізатор. Впроваджувати та реалізовувати страхове покриття в Україні будуть українські страховики INGO, Colonnade та UNIQA. За українським законодавством страхові послуги можуть надавати лише зареєстровані в Україні фінансові установи, що мають відповідні ліцензії. LIGA.net перепрошує за некоректну інформацію.