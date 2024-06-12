У Берліні оголосили про безпрецедентну програму страхування воєнних ризиків в Україні
Компанія Aon, один із найбільших у світі брокерів, в межах Берлінської конференції з відновлення України оголосила про запуск безпрецедентної програми страхування воєнних ризиків в Україні на суму $350 млн. Вона покликана спростити залучення Україною іноземних інвестицій під час війни, про це повідомляється в пресрелізі Aon.
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Програма реалізується разом з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC) і складається з двох частин:
→ $50 млн призначені для перестрахування полісів, виданих кваліфікованими українськими страховими компаніями, і страхового андеррайтингу. Першим українським партнером Aon і DFC стала страхова компанія ARX (АТ "СК "Аркс");
→ $300 млн призначені для страхування воєнних ризиків у галузі охорони здоров'я та сільському господарстві.
"Уряд США робить кроки, щоб допомогти залучити капітал у приватний сектор України. Він має вирішальне значення для відновлення України, і ми використовуємо наші унікальні інструменти, особливо страхування політичних ризиків, щоб зміцнити довіру інвесторів до України у цей критичний момент", – сказав гендиректор DFC Скотт Натан.
Заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка у розмові з FT назвав цю схему надзвичайно важливим кроком для приватного сектору країни.
- У кінці травня Україна запустила власний інструмент страхування від воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство. Максимальна сума інвестицій, яку ЕКА наразі готова страхувати, – 200 млн грн, тобто близько $5 млн.