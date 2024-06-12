У Берліні оголосили про безпрецедентну програму страхування воєнних ризиків в Україні

Один з найбільших страхових брокерів у світі й уряд США розробили план на $350 млн для захисту бізнесу в Україні від воєнних ризиків

Фото: EPA / STR

Компанія Aon, один із найбільших у світі брокерів, в межах Берлінської конференції з відновлення України оголосила про запуск безпрецедентної програми страхування воєнних ризиків в Україні на суму $350 млн. Вона покликана спростити залучення Україною іноземних інвестицій під час війни, про це повідомляється в пресрелізі Aon.

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Програма реалізується разом з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC) і складається з двох частин:

→ $50 млн призначені для перестрахування полісів, виданих кваліфікованими українськими страховими компаніями, і страхового андеррайтингу. Першим українським партнером Aon і DFC стала страхова компанія ARX (АТ "СК "Аркс");

→ $300 млн призначені для страхування воєнних ризиків у галузі охорони здоров'я та сільському господарстві.

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"Уряд США робить кроки, щоб допомогти залучити капітал у приватний сектор України. Він має вирішальне значення для відновлення України, і ми використовуємо наші унікальні інструменти, особливо страхування політичних ризиків, щоб зміцнити довіру інвесторів до України у цей критичний момент", – сказав гендиректор DFC Скотт Натан.

Заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка у розмові з FT назвав цю схему надзвичайно важливим кроком для приватного сектору країни.