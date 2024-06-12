В Берлине объявили о беспрецедентной программе страхования военных рисков в Украине

Один из крупнейших страховых брокеров в мире и правительство США разработали план на $350 млн для защиты бизнеса в Украине от военных рисков

Фото: EPA / STR

Компания Aon, один из крупнейших в мире брокеров, в рамках Берлинской конференции по восстановлению Украины объявила о запуске беспрецедентной программы страхования военных рисков в Украине на сумму $350 млн. Она призвана упростить привлечение Украиной иностранных инвестиций во время войны, указано в пресс-релизе Aon.

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Программа реализуется вместе с Американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и состоит из двух частей:

→ $50 млн предназначены для перестрахования полисов, выданных квалифицированными украинскими страховыми компаниями, и страхового андеррайтинга. Первым украинским партнером Aon и DFC стала страховая компания ARX (АО "СК "Аркс");

→ $300 млн предназначены для страхования военных рисков в области здравоохранения и сельского хозяйства.

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"Правительство США делает шаги, чтобы помочь привлечь капитал в частный сектор Украины. Он имеет решающее значение для восстановления Украины, и мы используем наши уникальные инструменты, особенно страхование политических рисков, чтобы укрепить доверие инвесторов к Украине в этот критический момент", — сказал гендиректор DFC Скотт Натан.

Замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в разговоре с FT назвал эту схему чрезвычайно важным шагом для частного сектора страны.