Україна домовилася про реструктуризацію "токсичних" ВВП-варантів, їх повністю виведуть з обігу

Сергій Марченко (Фото - EPA OLIVIER HOSLET)

Власники прив'язаних до ВВП державних деривативів України, так званих ВВП-варантів, погодилися на їх реструктуризацію, повідомило Міністерство фінансів у четвер.

В обігу зараз перебувають $2,6 млрд ВВП-варантів.

Читайте також Чиї мільярди? Як влаштований держборг і хто на ньому заробляє

Реструктуризація передбачає обмін майже всього непогашеного номінального обсягу цих деривативів у новий клас облігацій С зі строком погашення у 2032 році на суму $3,497 млрд (а невелику частину – в облігації В зі строками погашення у 2030 та 2034 роках на суму близько $34 млн) відповідно до умов пропозиції.

У межах цієї транзакції Україна анулює ВВП-варанти на суму $604 млн, які перебувають у власності держави.

Таким чином Україна повністю виводить з обігу цей інструмент.

"Ця реструктуризація суттєво зменшує ризики, які ВВП-варанти створювали для державних фінансів України", – заявило міністерство.

За його розрахунками, сукупні виплати за ними у 2025-2041 роках могли б становити від $6 млрд до $20 млрд залежно від темпів економічного зростання країни у період відновлення.

Читайте також Україні оголосили дефолт за ВВП-варантами. Які наслідки для економіки та громадян

Така надмірна волатильність зумовлена природою цього інструменту: після 2025 року виплати є необмеженими та прив'язаними до річного зростання реального ВВП – без захисту від ризику економічних спадів, за якими може слідувати різке відновлення, що призводить до виплат, які не відповідають економічній реальності.

Виплати за ВВП-варантами мали здійснюватися, якщо річне зростання реального ВВП перевищує 3%, а номінальний ВВП перевищує $125,4 млрд, та розраховуються як 15% від річного зростання ВВП між 3% і 4% та 40% від зростання реального ВВП понад 4%.

ВВП України скоротився майже на 30% у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії. У 2023 році економіка зросла на 5,3%, що спричинило вимогу здійснення виплати за ВВП варантами на суму $643 млн, попри відсутність реального покращення економічної ситуації в країні. Цю вимогу було повністю врегульовано у рамках цієї реструктуризації.

"Ця реструктуризація дозволить Україні заощадити мільярди доларів потенційних виплат у період післявоєнного відновлення. Конвертація ВВП варантів у стандартні боргові інструменти з механізмом агрегування забезпечує прогнозованість та зменшує довгострокову волатильність державних фінансів. Ми виводимо з обігу токсичний інструмент, який становив серйозний фіскальний ризик для України та міг поставити під загрозу наше відновлення й відбудову", – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Процес реструктуризації тепер переходить до етапу розрахунків, які відбудуться найближчими днями та завершаться до кінця 2025 року.