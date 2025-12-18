Україна домовилася про реструктуризацію "токсичних" ВВП-варантів, їх повністю виведуть з обігу
Власники прив'язаних до ВВП державних деривативів України, так званих ВВП-варантів, погодилися на їх реструктуризацію, повідомило Міністерство фінансів у четвер.
В обігу зараз перебувають $2,6 млрд ВВП-варантів.
Реструктуризація передбачає обмін майже всього непогашеного номінального обсягу цих деривативів у новий клас облігацій С зі строком погашення у 2032 році на суму $3,497 млрд (а невелику частину – в облігації В зі строками погашення у 2030 та 2034 роках на суму близько $34 млн) відповідно до умов пропозиції.
У межах цієї транзакції Україна анулює ВВП-варанти на суму $604 млн, які перебувають у власності держави.
Таким чином Україна повністю виводить з обігу цей інструмент.
"Ця реструктуризація суттєво зменшує ризики, які ВВП-варанти створювали для державних фінансів України", – заявило міністерство.
За його розрахунками, сукупні виплати за ними у 2025-2041 роках могли б становити від $6 млрд до $20 млрд залежно від темпів економічного зростання країни у період відновлення.
Така надмірна волатильність зумовлена природою цього інструменту: після 2025 року виплати є необмеженими та прив'язаними до річного зростання реального ВВП – без захисту від ризику економічних спадів, за якими може слідувати різке відновлення, що призводить до виплат, які не відповідають економічній реальності.
Виплати за ВВП-варантами мали здійснюватися, якщо річне зростання реального ВВП перевищує 3%, а номінальний ВВП перевищує $125,4 млрд, та розраховуються як 15% від річного зростання ВВП між 3% і 4% та 40% від зростання реального ВВП понад 4%.
ВВП України скоротився майже на 30% у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії. У 2023 році економіка зросла на 5,3%, що спричинило вимогу здійснення виплати за ВВП варантами на суму $643 млн, попри відсутність реального покращення економічної ситуації в країні. Цю вимогу було повністю врегульовано у рамках цієї реструктуризації.
"Ця реструктуризація дозволить Україні заощадити мільярди доларів потенційних виплат у період післявоєнного відновлення. Конвертація ВВП варантів у стандартні боргові інструменти з механізмом агрегування забезпечує прогнозованість та зменшує довгострокову волатильність державних фінансів. Ми виводимо з обігу токсичний інструмент, який становив серйозний фіскальний ризик для України та міг поставити під загрозу наше відновлення й відбудову", – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Процес реструктуризації тепер переходить до етапу розрахунків, які відбудуться найближчими днями та завершаться до кінця 2025 року.
- Окрім ВВП-варантів на суму $2,6 млрд, Україні ще потрібно завершити реструктуризацію гарантованих державою євробондів Укренерго на $825 млн (попередня угода досягнута у квітні, але завершення відкладено до початку 2026 року) і зовнішньої комерційної позики Cargill на $0,7 млрд.
- Основну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу на суму $20,5 млрд (78% комерційного зовнішнього боргу) Україна завершила у вересні 2024 року.
