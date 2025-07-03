За місяць державний борг України зріс на $1 млрд. Загалом у травні 2025 року сукупний державний і гарантований державою борг України збільшився до $180,97 млрд. Основна частина державного боргу – зовнішня. Вона становить $134,48 млрд, що дорівнює 74,3% від загальної суми. Внутрішній борг становить $46,48 млрд.

Зараз обсяг держборгу становить трошки менше як 100% ВВП, натомість Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання боргу до 110% ВВП до кінця 2025 року.

Що таке державний борг? Чому США з найбільшим державним боргом мають кращу економіку, ніж Україна? Чи впливає держборг на громадян та хто на ньому заробляє? Про все це та багато іншого у матеріалі LIGA.net.